Диетологи рассказали, что можно есть при язве
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки является одной из самых распространенных заболеваний органов ЖКТ в мире. Практически 10% украинцев страдают от этого недуга, причинами которого врачи называют:
- неправильное и нерегулярное питание;
- курение и злоупотребление алкогольными напитками;
- авитаминоз;
- хроническое нарушение сна и отсутствие полноценного отдыха;
- стрессы и депрессии;
- бесконтрольный прием некоторых лекарственных препаратов.
При язвенной болезни очень важно откорректировать рацион питания и войти в режим, то есть перестать питаться всухомятку, на ходу и чем попало, а также не пропускать основные приемы пищи.
Диетологи обозначили перечень продуктов, которыми могут питаться язвенники, и основные правила питания:
1. Вся еда должна быть в измельченном, перетертом виде.
2. Садиться за стол язвеннику нужно, минимум, три раза в день и порции еды должны быть умеренными.
3. Пищу можно употреблять лишь в том случае, если она имеет оптимальную температуру, то есть быть не горячей и не очень холодной.
4. Соль и сахар следует сократить по максимуму.
5. Сложным углеводам и жирам нет места в рационе питания язвенников.
6. Готовить пищу следует на пару или же просто варить в воде.
7. Из рациона необходимо исключить продукты, раздражающие слизистую оболочку пищеварительных органов.
8. Нельзя употреблять продукты, провоцирующие выделение переизбытка желудочного сока.
9. В идеале рацион питания язвенников должен состоять из быстро усваивающихся продуктов: каши, овощные супы, отварное диетическое мясо и нежирная рыба, молочные продукты, яйца "всмятку", растительные масла, фруктовое желе или кисель, щелочная минеральная вода без газа.
10. Бобовые и сливочное масло можно употреблять 1-2 раза в неделю.
Если язвенники будут соблюдать рекомендации медиков по питанию, то им удастся избежать сезонных обострений хронического заболевания, а также перестать ощущать неприятные симптомы язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки.
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Добавил ignat в категорию Гастроэнтерология
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