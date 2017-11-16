Диетологи рассказали, что можно есть при язве

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При язвенной болезни питание человека должно быть особенным.Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки является одной из самых распространенных заболеваний органов ЖКТ в мире. Практически 10% украинцев страдают от этого недуга, причинами которого врачи называют:- неправильное и нерегулярное питание;- курение и злоупотребление алкогольными напитками;- авитаминоз;- хроническое нарушение сна и отсутствие полноценного отдыха;- стрессы и депрессии;- бесконтрольный прием некоторых лекарственных препаратов.При язвенной болезни очень важно откорректировать рацион питания и войти в режим, то есть перестать питаться всухомятку, на ходу и чем попало, а также не пропускать основные приемы пищи.1. Вся еда должна быть в измельченном, перетертом виде.2. Садиться за стол язвеннику нужно, минимум, три раза в день и порции еды должны быть умеренными.3. Пищу можно употреблять лишь в том случае, если она имеет оптимальную температуру, то есть быть не горячей и не очень холодной.4. Соль и сахар следует сократить по максимуму.5. Сложным углеводам и жирам нет места в рационе питания язвенников.6. Готовить пищу следует на пару или же просто варить в воде.7. Из рациона необходимо исключить продукты, раздражающие слизистую оболочку пищеварительных органов.8. Нельзя употреблять продукты, провоцирующие выделение переизбытка желудочного сока.9. В идеале рацион питания язвенников должен состоять из быстро усваивающихся продуктов: каши, овощные супы, отварное диетическое мясо и нежирная рыба, молочные продукты, яйца "всмятку", растительные масла, фруктовое желе или кисель, щелочная минеральная вода без газа.10. Бобовые и сливочное масло можно употреблять 1-2 раза в неделю.Если язвенники будут соблюдать рекомендации медиков по питанию, то им удастся избежать сезонных обострений хронического заболевания, а также перестать ощущать неприятные симптомы язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки.