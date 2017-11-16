Скоро Новый год: как похудеть за месяц без диет

Диетологи объяснили, как эффективно сбрасывать лишний вес, но при этом не сидеть на диете, и к Новому году обрести желанную фигуру.Времени до Нового года осталось не так много, но у тех, кто хочет похудеть, еще есть время. Эксперты рекомендуют начать заниматься своей фигурой уже сейчас и не откладывать на потом, ведь так можно не успеть и тогда придется встречать Новый год с лишними сантиметрами на талии и бедрах.Для удобства вы можете называть советы диетологов диетой, но на самом деле сидеть на определенной диете вам не понадобится. Вот, что рекомендуют изменить в привычном образе жизни эксперты, дабы преобразиться и полегчать к Новому году на 10-15 кг:Основу рациона составляют эти продукты: овсяная и гречневая каши, молочные и кисломолочные продукты, яблоки, тыква, отварная курятина, нежирная рыба, зеленый чай, ягодные морсы, свекла и капуста.Этим продуктам нужно сказать "нет": все имеющие отношение к фаст-фуду, магазинные соусы, торты, конфеты, колбасные изделия, сахар, сдоба, белый хлеб, алкоголь.Соблюдать режим питания. Кушать нужно часто, но по чуть-чуть. Обязательно три приема пищи - завтрак, обед и ужин, а также 2 перекуса между ними.Считайте калории. Для того чтобы сжигался жир и человек худел нужно создать дефицит калорий, но их должно быть не меньше, чем 900 в сутки.Избегать соли и соленых продуктов. Соль задерживает жидкость в организме и препятствует похудению, а в случае, если вы хотите похудеть, вам такие "эффекты" ни к чему.Пить много воды. Вода очищает организм от всего лишнего и вредного, в том числе и от жировых накоплений. Поэтому рекомендуется пить от 2-х литров воды в день.Не забывать о движении и отдыхе. В процессе похудения организм человека испытывает стресс и чтобы снизить уровень кортизола в крови необходимо позаботиться о приятных эмоциях и впечатлениях, а также много двигаться. Не отказывайте себе в полноценном 7-часовом сне, отдыхе на природе (желательно активном), утренних пробежках или зарядках.