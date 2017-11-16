Берегите себя: эти продукты угнетают силу воли

Ученые назвали десять блюд, которые способны вызвать пищевую зависимость.По мнению американских ученых, некоторые продукты питания формируют стабильную зависимость у человека, их употребляющего регулярно. Потом, когда он привыкает к этим продуктам, его сила воли становится настолько слабой, что устоять он уже не сможет перед тем или иным блюдом.Все эти десять продуктов ухудшают пищеварение, замедляют обмен веществ и способствуют повышению уровня холестерина в крови, а также набору избыточных килограммов. Все дело в том, что в их составе преобладают жиры и сложные углеводы, соответственно, они относятся к разряду мега-калорийных продуктов.- шоколад;- пицца;- чипсы;- мороженое;- печенье;- торты;- бургеры;- картошка-фри;- куриные нагетсы;- сухие завтраки.У этих продуктов и блюд есть неоспоримое преимущество для большинства людей - это отсутствие необходимости их готовить и тратить свое свободное время. Нужно потратить лишь деньги на то, чтобы приобрести что-то из предоставленного "вредного" списка, съесть и все - голод исчез.Так происходит день ото дня и человек даже не замечает, как у него формируется жесткая зависимость от неправильной еды.Диетологи рекомендуют если уж и питаться хаотично, то есть в разное время и на ходу, то выбирая здоровые продукты, которые будут приносить пользу организму. Это могут быть фрукты, овощи, ягоды, натуральные "домашние" йогурты или кефир, вареное филе курицы и так далее.Конечно же, позволять себе хоть иногда какое-то из вышеперечисленных блюд вы можете. Главное - это не налегать на них и не делать их основой своего рациона питания.