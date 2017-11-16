Бросив курить, женщины стройнеют и молодеют!

Итальянские ученые сделали удивительное открытие, дающее женщинам прекрасный стимул бросить курить. Специалисты доказали: отказавшись от сигарет, женщины худеют и молодеют на 13 лет за 9 месяцев.Диетолог Лидия Левандовски и дерматолог Аделе Спаравинья в течение 9 месяцев (с февраля по ноябрь 2007 года) провели 2 широкомасштабных исследования. В первом – приняли участие 200 некурящих женщин. Основываясь на объективных параметрах кожи (эластичность, упругость, микрорельеф), ученые разработали сложную схему определения возраста кожи лица.Второе исследование было проведено с участием 64 курящих женщин. От них требовалось отказаться от пагубной привычки и каждые 3 месяца сдавать анализы и проходить обследование. Результаты оказались ошеломляющими: кожа этих участниц помолодела в среднем на 13 лет, а их вес уменьшился на несколько килограммов.Этими выводами итальянцы полностью опровергли распространенное мнение о том, что, бросив курить, женщина полнеет.Воодушевленный этими открытиями, итальянский союз по борьбе с курением выпустил рекламный щит с надписью: «Прекратив, ты станешь красивой».