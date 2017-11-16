Фруктовый сок мешает лечению
Канадские ученые пришли к выводу, что ряд фруктовых соков снижает эффективность препаратов, применяемых для лечения рака, сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.
В первую очередь это касается апельсинового, яблочного и грейпфрутового сока. Они уменьшают эффективность некоторых антибиотиков и лекарств, снижающих температуру.
Таким образом, специалисты советуют не пить фруктовые соки минимум за 2 часа до приема лекарств, а медикаменты запивать только чистой водой. В остальное время потреблять соки можно и даже нужно, так они обладают массой полезных свойств.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил Ivan в категорию Разное
Добавить комментарий