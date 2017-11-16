Фруктовый сок мешает лечению

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Свежевыжатые фруктовые соки необычайно полезны: в них содержится много витаминов и минералы. Однако не всегда они благоприятны для организма. Доказано: некоторые соки препятствуют действию лекарственных средств.Канадские ученые пришли к выводу, что ряд фруктовых соков снижает эффективность препаратов, применяемых для лечения рака, сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.В первую очередь это касается апельсинового, яблочного и грейпфрутового сока. Они уменьшают эффективность некоторых антибиотиков и лекарств, снижающих температуру.Таким образом, специалисты советуют не пить фруктовые соки минимум за 2 часа до приема лекарств, а медикаменты запивать только чистой водой. В остальное время потреблять соки можно и даже нужно, так они обладают массой полезных свойств.