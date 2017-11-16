Посмотрите, что с ними сделало телевидение. Это разжиревшие дети, у которых плохо заживают раны, имеются дефицит внимания, проблемы с метаболизмом, гормональные нарушения. Это близорукие дети с аутизмом, раком, диабетом, слабоумием и преждевременным половым созреванием. Столько бед, один ответ - телевизор. В этом ни на секунду не сомневается британский учёный - психолог и биолог Эрик Сигман (Aric Sigman), который проанализировал и суммировал 35 различных научных исследований, проведённых в разное время его коллегами из Великобритании и США. В итоге доктор назвал основные негативные последствия просмотра телевизора детьми, опубликовав доклад по теме в уважаемом журнале Biologist.Итак, чем же "телебомба замедленного действия" угрожает маленьким зрителям.Прежде всего - ожирением. Уставившись в "зомбоящик", дети не гуляют, не играют, а валяются на диване и механически едят все под ряд. Таким образом обездвиженные и неправильно питающиеся малыши накапливают жир: обмен веществ нарушается, калории не сжигаются, на этой благоприятной почве расцветает диабет со всеми вытекающими."Приклеенностью" зрителя к экрану пользуется и иммунитет, который ослабляется. Не дремлют и сердечно-сосудистые заболевания, приступ получает шанс. О том, что портится зрение, можно не говорить - это общеизвестно. Утрачивается и способность человека концентрироваться на "нетелевизионных предметах": рассеянное внимание, проблемы с памятью и скоростью реакций повышают риск развития болезни Альцгеймера, то бишь - старческого слабоумия.Ещё, что важно, телевизор "подавляет" производство мелатонина, ключевого гормона и мощного антиоксиданта, который играет важные роли в иммунной системе, цикле "сон-бодрствование" и половом созревании, которое начинается раньше, чем нужно."Ящик" негативно влияет на сон (в частности, яркий свет нарушает ход внутренних часов организма), а нехватка сна улучшает аппетит, и гормональные различия между голодом и сытостью стираются. На выходе, опять же, ожирение.В ДНК, между тем, начинаются мутации, способные вызвать рак. Далее - аутизм, спусковым крючком для которого телевидение может быть запросто. Поскольку ТВ с лёгкостью заменяет чтение, развитие мозга не идёт должным образом, в результате способности ребёнка становятся не таким интеллектуальными, как хотелось бы родителям. И так далее...В связи с перечисленным выше Сигман утверждает: дети в возрасте до трёх лет не должны пялиться в телек вообще (американские коллеги считают, что нельзя до двух лет), ребятишки от трёх до пяти, с позволения родителей, могут получать не больше получаса детских программ хорошего качества. С 5 до 12 лет время просмотра можно увеличить до 1 часа, а затем, уже подросткам, разрешается прибавить 30 минут. Итого - полуторачасовой просмотр в день до наступления совершеннолетия. Следует отметить, что слова "телевизор" и "телевидение" во всём тексте этого материала можно заменить на слово "экран". Потому что сидение перед компьютерным монитором (DVD, Интернет, игры) или игровой приставкой, хотя может и не иметь к ТВ никакого отношения, даёт те же негативные последствия. И виноват в детских проблемах с экраном, конечно же, не экран, а родители.В Великобритании подсчитали, что нынешний ребёнок из шести лет жизни проводит один год перед экраном. Дети постарше (11-15 лет) уже тратят на это 55% своей "бодрствующей" жизней, или больше четверти суток. А через десятилетие ожидается серьёзное увеличение количества "телевизионного времени", и если Сигман с коллегами правы, ребятне не поздоровится. Стало быть, не забудьте выключить телевизор или что там у вас.