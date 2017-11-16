Непереносимость молока: возможно, дело не в лактозе

Многие люди с возрастом обнаруживают, что больше не могут пить молоко. Их организм утрачивает ферменты, которые могут его переваривать, и в итоге даже небольшое количество может привести к проблемам со стороны ЖКТ. Однако сейчас ученые предположили, что дело может быть совсем не в лактозе (молочном сахаре) и недостатке лактазы (фермента, расщепляющего лактозу). Есть вероятность, что неприятные ощущения вызывает один из содержащихся в молоке белков.В Великобритании проводится эксперимент: производители продуктов из коровьего молока выпускают молоко, которое лишено подозрительного белка (для простоты – A1). Вместо этого оно содержит другой белок – A2 – который не вызывает никаких лишних реакций в желудке и кишечнике. Эксперимент важен потому, что многие люди, которые не могут пить молоко, приходят проверяться на непереносимость лактозы, и тестирование дает отрицательный результат, то есть проблема не в лактозе. Разница в восприятии организмом двух белков может помочь дать ответ на вопросы таких пациентов.Экспериментируют специалисты не просто так: небольшие исследования, проводившиеся в Китае и Австралии, показали, что люди, которые пили молоко без белка А1, чувствовали себя намного лучше после 300-миллилитровой чашки молока, чем те, которым предложили обычное молоко с этим белком. Разница в эффектах была заметна через час, три часа и 12 часов после употребления напитка.