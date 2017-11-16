Ученые назвали 5 привычек, которые могут погубить ваши почки

Почки являются очень важным органом для человека. Важно держать их в порядке, но некоторые наши привычки способны нанести им серьёзный урон.. Некоторые болеутоляющие, типа аспирина и ибупрофена нарушают работу почек. Всегда смотрите в описании лекарственных препаратов, какое влияние они оказывают на те или иные органы.. Врачи рекомендуют, чтобы почки были здоровыми, не употреблять в в пищу много мясо. Оказывается, животный белок очень нагружает почки. Заставляя их усиленно работать.Также медики советуют не есть слишком много полуфабрикатов.. Газированные напитки не делают добра нашим почкам. Последние исследования показали, что злоупотребление газировкой может нанести органам выделительной системы серьёзный урон. Лучше пить обычную воду без газа.С токсинами, которые сопровождают эти вредные привычки приходится разбираться почкам.. Учёные доказали, что недосып и плохое качество сна плохо влияет на почки. У тех, кто любит спать по 5-6 часов в сутки высок риск развития почечной недостаточности.