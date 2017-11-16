Ученые назвали 5 привычек, которые могут погубить ваши почки
Таблетки. Некоторые болеутоляющие, типа аспирина и ибупрофена нарушают работу почек. Всегда смотрите в описании лекарственных препаратов, какое влияние они оказывают на те или иные органы.
Еда. Врачи рекомендуют, чтобы почки были здоровыми, не употреблять в в пищу много мясо. Оказывается, животный белок очень нагружает почки. Заставляя их усиленно работать.
Также медики советуют не есть слишком много полуфабрикатов.
Напитки. Газированные напитки не делают добра нашим почкам. Последние исследования показали, что злоупотребление газировкой может нанести органам выделительной системы серьёзный урон. Лучше пить обычную воду без газа.
Алкоголь и сигареты. С токсинами, которые сопровождают эти вредные привычки приходится разбираться почкам.
Сон. Учёные доказали, что недосып и плохое качество сна плохо влияет на почки. У тех, кто любит спать по 5-6 часов в сутки высок риск развития почечной недостаточности.
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