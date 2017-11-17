8 причин, которые взывают появление морщин вокруг глаз

Никто не хочет стареть и это неоспоримый факт. Но ещё большему числу людей не хочется стареть раньше положенного времени. Жизнь современного человека полна стрессов, которые негативно влияют на внешний вид, да и вредные привычки и неправильное питание ещё никому не прибавили молодости и красоты. Если вы решили что не хотите видеть преждевременные морщины вокруг глаз и хотите как можно дольше оставаться свежими и цветущими, то откажитесь от этих привычек и кожа обязательно скажет вам «спасибо»Это ошибка номер один, которую допускают большинство даже самых «грамотных» девушек. Температура воды для ежедневного умывания должна быть комнатной,23?24 градуса, но никак не ледяной или горячей. Иногда ты можешь протереть под глазами кубиком косметического льда, но для повседневного ухода способ«заморозки» никак не подходит — кожа от этого страдает. То же самое касается и горячей воды — она повреждает и сушит, вызывая появление морщин.На большинстве гелей и пенок, предназначенных исключительно для умывания лица,написано: «Избегать области вокруг глаз». Это информация действительно полезная и не предназначена для того, чтобы ее игнорировать! Кожа всего лица и нежная кожа вокруг глаз нуждаются в разном уходе, поэтому остатки косметики на веках снимай или специальной пенкой, или двухфазными средствами на масляной основе.Такая же история, как из демакияжем — у твоих прекрасных глаз должна быть своя косметика. Они это заслужили! Крем для лица, каким бы он ни был качественным и дорогим,нужно наносить, избегая пресловутой «зоны вокруг глаз».Одна из причин появления морщин — сухость. Хорошо увлажненная кожа дольше остается гладкой, а для кожи вокруг глаз это наиболее актуально — в этой области практически нет мышц и подкожного жира, именно поэтому она склонна к сухости. Уход должен происходить дважды в день — утром, перед нанесением макияжа, и вечером — после умывания.Запомни, что крем вокруг глаз нужно наносить легкими, ни в коем случае не растягивающими движениями, «по косточке» — ты легко можешь нащупать ее кончиками пальцев. Каждый вечер делай микромассаж мелкими постукиваниями — от внутреннего уголка к внешнему по верхней зоне вокруг глаза, от внешнего к внутреннему — по нижней. Эти простые действия усилят циркуляцию крови и сделают кожу более упругой.Вышла из дома без солнцезащитных очков и весь день прищуривалась из-за ярких лучей? Поздравляем! Когда ты зажмуриваешься, твоя кожа постоянно находится в «смятом» состоянии — отсюда и все проблемы с морщинами. Всегда имей при себе солнцезащитные очки, и желательно, чтобы их стекла имели УФ-фильтр.Если у тебя упало зрение, очень важно подобрать очки или контактные линзы, в которых ты не будешь непроизвольно прищуриваться, чтобы что-то рассмотреть. Зачастую мимические морщины появляются именно из-за неправильно подобранных диоптрий, так что раз в год посещай окулиста и при необходимости корректируй их.Ну, здесь вообще no comments. Мы долго думали добавлять ли этот очевидный пункт в наш список ошибок: в конце концов, каждая девушка слышала о том, что спать в косметике ни в коем случае нельзя. И все-таки решили напомнить тебе еще раз — осыпавшиеся тени,размазанная тушь и остатки подводки, в которых ты провела ночь, губительно действуют на кожу вокруг глаз. Это самый верный способ к 35 годам уже начать мечтать о блефаропластике. Поэтому всегда умывайся, даже если еле стоишь на ногах от усталости или шампанского!