Вегетарианство защищает от развития сердечной недостаточности

Ученые из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке обнаружили, что вегетарианская диета снижает риск развития сердечной недостаточности почти наполовину.Специалисты проанализировали данные почти 15600 участников, которые сообщили о своих предпочтениях в питании. На основании этой информации исследователи выделили пять основных диетических моделей, в которые входили определенные продукты питания. Было установлено, что строгое соблюдение вегетарианской диеты, основанной на употреблении растительной пищи, имело самую сильную связь со сниженным риском развития сердечной недостаточности. Согласно полученным данным, вегетарианцы были на 42% менее склонны к возникновению сердечной недостаточности, чем люди, которые придерживались других моделей питания.Вегетарианская диета включает в себя употребление фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов и рыбы, при этом из рациона исключаются обработанное мясо, рафинированные углеводы, продукты с высоким содержанием добавленного сахара, транс-жиры и насыщенные жиры. По словам ученых, здоровый образ жизни может помочь предотвратить сердечную недостаточность, если придерживаться правильного питания и регулярно выполнять физические упражнения.