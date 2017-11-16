Ученые выяснили, почему нельзя есть слишком быстро

В новом исследовании, проведенном специалистами из Университета Хиросимы, приняли участие 642 мужчины и 441 женщина. Средний возраст добровольцев на момент начала исследования составлял 51 год. Все участники были здоровы. Добровольцев спросили, быстро ли они едят. Также участники ответили на вопросы об образе жизни.Потом добровольцев разделили на три группы. В первую группу вошли люди, которые ели медленно, во вторую - участники, употреблявшие пищу с нормальной скоростью, а в третью - те, кто ел быстро.Ученые следили за добровольцами около 5 лет. За это время у 84 человек выявили метаболический синдром - комплекс нарушений, повышающих риск болезней сердца, инсульта и диабета.Исследователи обнаружили, что метаболический синдром развился у 11,6% участников, которые ели быстро, 6,5% добровольцев, употреблявших пищу с нормальной скоростью, и всего у 2,3% из тех, кто ел медленно. Так, быстрое употребление пищи было связано с увеличением веса, объема талии и концентрации глюкозы в крови.