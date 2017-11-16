Ученые выяснили, почему нельзя есть слишком быстро
Потом добровольцев разделили на три группы. В первую группу вошли люди, которые ели медленно, во вторую - участники, употреблявшие пищу с нормальной скоростью, а в третью - те, кто ел быстро.
Ученые следили за добровольцами около 5 лет. За это время у 84 человек выявили метаболический синдром - комплекс нарушений, повышающих риск болезней сердца, инсульта и диабета.
Исследователи обнаружили, что метаболический синдром развился у 11,6% участников, которые ели быстро, 6,5% добровольцев, употреблявших пищу с нормальной скоростью, и всего у 2,3% из тех, кто ел медленно. Так, быстрое употребление пищи было связано с увеличением веса, объема талии и концентрации глюкозы в крови.
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