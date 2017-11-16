Офисные болезни и способы борьбы с ними
Причем заболеть может все что угодно - мышцы плеч, шеи, рук и даже ступни. Причина - в долгом сидении в одной и той же позе, какой бы удобной она ни казалась, и отсутствии движения. Пока мы сидим на месте, в наших мышцах скапливается так называемая молочная кислота. Сама по себе она не вредна - организм использует ее для высвобождения энергии, - но поскольку для неподвижного сидения энергия нам особо не нужна, кислота остается неиспользованной и вызывает боль.
Что делать? Почаще разминаться, менять положение каждые 20-30 минут. Понятное дело, пробежаться по офисному зданию вам вряд ли удастся, но для простейших упражнений всегда есть место и время. Например, разминать ноги можно прямо сидя за столом - просто тяните носки на себя и обратно, затем немного повращайте их вправо и влево.
Простое упражнение для разминки спины и поясницы: если кресло у вас крутящееся, сядьте перед столом, оторвите ноги от пола, возьмитесь за столешницу и поворачивайте таз вместе со стулом - то в лево, то вправо (корпус при этом остается неподвижен).
Разминайте шею. Подойдут обыкновенные вращения и наклоны головы.
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