Офисные болезни и способы борьбы с ними

Они появляются примерно у 30% всех офисных работников в той или иной степени. Могут приходить неожиданно и так же неожиданно исчезают.Причем заболеть может все что угодно - мышцы плеч, шеи, рук и даже ступни. Причина - в долгом сидении в одной и той же позе, какой бы удобной она ни казалась, и отсутствии движения. Пока мы сидим на месте, в наших мышцах скапливается так называемая молочная кислота. Сама по себе она не вредна - организм использует ее для высвобождения энергии, - но поскольку для неподвижного сидения энергия нам особо не нужна, кислота остается неиспользованной и вызывает боль.Что делать? Почаще разминаться, менять положение каждые 20-30 минут. Понятное дело, пробежаться по офисному зданию вам вряд ли удастся, но для простейших упражнений всегда есть место и время. Например, разминать ноги можно прямо сидя за столом - просто тяните носки на себя и обратно, затем немного повращайте их вправо и влево.Простое упражнение для разминки спины и поясницы: если кресло у вас крутящееся, сядьте перед столом, оторвите ноги от пола, возьмитесь за столешницу и поворачивайте таз вместе со стулом - то в лево, то вправо (корпус при этом остается неподвижен).Разминайте шею. Подойдут обыкновенные вращения и наклоны головы.