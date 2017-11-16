Лечение желчнокаменной болезни с помощью натуральных средств

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Причиной желчнокаменной болезни является прежде всего употребление вареной пищи. Любой продукт, который подвергают тепловой обработке, в организме превращается в соль щавелевой кислоты. Чтобы не допустить этого, вареный продукт надо употреблять с «живым», «сырым», с зеленью и овощами. Необходимо к каждой порции вареного продукта добавлять сырые овощи, которых должно быть в 3 раза больше. Это станет хорошей профилактикой образования камней и отложений солей в организме, советует автор известной методики оздоровления Майя Гогулан в книге «Язву и гастрит можно вылечить без таблеток! Все о лечении желудочно-кишечных заболеваний по системе Майи Гогулан».- Смешать 0,5 стакана оливкового масла и 0,5 стакана сока грейпфрута или лимона. Пить на ночь, не раньше чем через час после еды. Перед приемом смеси сделать очистительную клизму. После приема лечь в постель на правый бок, подложив под бок теплую грелку. Утром повторить клизму.- Заготовить 0,5 л оливкового масла и 0,5 л тщательно процеженного лимонного сока. Последний прием пищи должен быть не менее чем за 6 ч до лечения. Пить по 4 ст. л. оливкового масла и немедленно запивать 1 ст. л. лимонного сока. Повторять процедуру через каждые 15 мин Когда весь остаток оливкового масла будет выпит, залпом выпить весь лимонный сок. В процессе приема возможна отрыжка маслом.- Свежие соки плодов абрикоса, персика, а также смеси соков моркови, свеклы, огурца.- При камнях в желчных протоках оливковое масло нужно принимать за полчаса до еды, сначала по 0,5 ч. л., постепенно увеличивая дозу до 0,5 стакана. Оливковое масло и сок лимона или грейпфрута не только ликвидируют застой желчи, но и способствуют выходу камней и песка.- Прокрутить в мясорубке, овощерезке или соковыжималке 4 лимона с цедрой, соединить сок и цедру с медом (1:1). Выпить весь состав с травяными чаями – из листьев шиповника, черной смородины, суданской розы, малины, мяты, шалфея, сныти и т. д. (в составе сбора или по отдельности) – в течение дня.Курс лечения при желчнокаменной болезни и любых отложениях солей щавелевой кислоты – 30–45 дней.- Растворению камней способствует лимон с медом или фруктозой по следующей схеме: 1 лимон (1-й день), 2 лимона (2-й день), 3 лимона (3-й день) и т. д. до 15 дней (то есть 15 лимонов, перетертых с медом) и травяные чаи. Затем снова: 15, 14, 13, 12, 11, 10 и так до 1 лимона. Растворяются любые отложения и камни.При этом, разумеется, надо соблюдать законы полноценного питания: есть когда хочется и немного.Мед, лимон и травяные чаи сами по себе хорошая еда и требуют лишь небольшого дополнения пищей, богатой аминокислотами: орехи, творог с овощами или морские продукты, мясо, если вы не можете от него отказаться, «живые каши», кислое молоко, творог.- Способствуют выведению камней кукурузные рыльца: 30 г на стакан кипятка, настоять 20–30 мин Принимать по 1 ст. л. 6 раз в день.- Для удаления камней из желчевыводящих путей применяют отвары сухой травы и корня одуванчика.- При ослаблении функции желчного пузыря в течение всего летне-осеннего сезона включите в рацион свежие огурцы.- Смесь: листья мелиссы, листья мяты, цветки ромашки. 1 ст. л. смеси залить 1 стаканом кипятка и настоять 30 мин Принимать по 0,5 стакана 2–3 раза в день за 20 мин до еды.- Смесь: трава чистотела, листья мяты. 1 ст. л. смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15 мин, принимать по ? стакана утром и вечером.- Смесь: спорыш, хвощ полевой, цветки ромашки, плоды шиповника – по 200 г; трава почечного чая, трава крапивы двудомной – по 100 г. Все листья, траву и цветки измельчить, смешать. 2 ст. л. сбора заварить в 500 мл кипящей воды, настоять в термосе 6 ч Пить по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде.