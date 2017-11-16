12 быстрых закусок, которые эффективно сжигают жир

Какие именно снэки помогут в потере веса? Огромное количество продуктов есть прямо на вашей кухне или в ближайшем супермаркете. Они вкусны и насыщены энергией, отмечают диетологи.

12 быстрых закусок, которые сжигают жир

Яблоко и обезжиренное молоко

В стакане молока и яблоке среднего размера достаточно белка и клетчатки для того, чтобы позволить вам дольше чувствовать себя сытым, а углеводы станут дополнительным источником энергии.

Белок: 10 г
Клетчатка: 5 г
Калории: 200 ккал

Авокадо с творогом

Одним из дополнительных преимуществ заполненной творогом половинки авокадо является отсутствие необходимости мыть посуду после перекуса.

Белок: 9 г
Клетчатка: 7 г
Калории: 200 ккал

Консервированный тунец с пшеничным крекером

Расчет дан для порции из 6 цельнозерновых крекеров, на каждый из которых намазано примерно по 15 гр тунца.

Белок: 20 г
Клетчатка: 3 г
Калории: 200 ккал

Лаваш с чечевицей

Имея под рукой отваренную чечевицу, очищенные семена подсолнечника и лаваш, можно быстро соорудить закуску, которая насытит не хуже иных завтраков и обедов.

Белок: 10 г
Клетчатка: 10 г
Калории: 180 ккал

Креветка с авокадо

Для этой закуски вам понадобятся слайс авокадо, предварительно отваренные креветки, немного греческого йогурта и цельнозерновой крекер или хлебец (по желанию).

Белок: 9 г
Клетчатка: 4 г
Калории: 129 ккал

Груша с рикоттой и корицей

Разрезать, намазать, посыпать — простой и вкусный способ не голодать между обедом и ужином.

Белок: 8 г
Клетчатка: 5 г
Калории: 170 ккал

Эдамаме

Кое-что, что почти не нужно готовить — ну разве что отварить, процедить, приправить солью и высыпать в тарелку.

Белок: 17 г
Клетчатка: 8 г
Калории: 189 ккал

Сэндвич с курицей

Удивлены? А никто и не говорил, что закуской не может стать вполне нормальная еда. Правда, для этого все-таки нужно выкинуть вредные компоненты, начинку заменить на диетическую курицу и разбить сэндвич на две части. Таким образом с каждой половинкой вы получите:

Белок: 20 г
Клетчатка: 3 г
Калории: 200 ккал

Цветная капуста с белыми бобами

Очень полезно иметь на кухне порцию отваренной белой фасоли с чесноком, которую можно распределять небольшим количеством на крекерах или парой стаканов отваренной цветной капусты в качестве закуски.

Белок: 11 г
Клетчатка: 8 г
Калории: 200 ккал

Тост с грушей и грецким орехом

Фрукт, орех и хлеб для сытности и прилива сил — перекус чемпионов!

Белок: 11 г
Клетчатка: 4 г
Калории: 200 ккал

Спаржа и сваренное вкрутую яйцо

Клетчатка, фолиевая кислота, витамины В6 и Е в спарже выступают отличным дополнением к признанному кладезю белка — яйцу. Итог для порции из 15 стручков и одного яйца:

Белок: 11 г
Клетчатка: 5 г
Калории: 125 ккал

Холодный чай с мятой

Такой напиток также может стать отличной «закуской», если ваша цель — это утолить чувство голода, восполнить потерю влаги в организме и просто смочить горло. Ни о каких белках и клетчатке, как вы понимаете, речь не идет, как впрочем, и серьезной калорийности, если вы только ни решите добавить немного сахара «для вкуса».
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