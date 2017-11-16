12 быстрых закусок, которые эффективно сжигают жир
12 быстрых закусок, которые сжигают жир
Яблоко и обезжиренное молоко
В стакане молока и яблоке среднего размера достаточно белка и клетчатки для того, чтобы позволить вам дольше чувствовать себя сытым, а углеводы станут дополнительным источником энергии.
Белок: 10 г
Клетчатка: 5 г
Калории: 200 ккал
Авокадо с творогом
Одним из дополнительных преимуществ заполненной творогом половинки авокадо является отсутствие необходимости мыть посуду после перекуса.
Белок: 9 г
Клетчатка: 7 г
Калории: 200 ккал
Консервированный тунец с пшеничным крекером
Расчет дан для порции из 6 цельнозерновых крекеров, на каждый из которых намазано примерно по 15 гр тунца.
Белок: 20 г
Клетчатка: 3 г
Калории: 200 ккал
Лаваш с чечевицей
Имея под рукой отваренную чечевицу, очищенные семена подсолнечника и лаваш, можно быстро соорудить закуску, которая насытит не хуже иных завтраков и обедов.
Белок: 10 г
Клетчатка: 10 г
Калории: 180 ккал
Креветка с авокадо
Для этой закуски вам понадобятся слайс авокадо, предварительно отваренные креветки, немного греческого йогурта и цельнозерновой крекер или хлебец (по желанию).
Белок: 9 г
Клетчатка: 4 г
Калории: 129 ккал
Груша с рикоттой и корицей
Разрезать, намазать, посыпать — простой и вкусный способ не голодать между обедом и ужином.
Белок: 8 г
Клетчатка: 5 г
Калории: 170 ккал
Эдамаме
Кое-что, что почти не нужно готовить — ну разве что отварить, процедить, приправить солью и высыпать в тарелку.
Белок: 17 г
Клетчатка: 8 г
Калории: 189 ккал
Сэндвич с курицей
Удивлены? А никто и не говорил, что закуской не может стать вполне нормальная еда. Правда, для этого все-таки нужно выкинуть вредные компоненты, начинку заменить на диетическую курицу и разбить сэндвич на две части. Таким образом с каждой половинкой вы получите:
Белок: 20 г
Клетчатка: 3 г
Калории: 200 ккал
Цветная капуста с белыми бобами
Очень полезно иметь на кухне порцию отваренной белой фасоли с чесноком, которую можно распределять небольшим количеством на крекерах или парой стаканов отваренной цветной капусты в качестве закуски.
Белок: 11 г
Клетчатка: 8 г
Калории: 200 ккал
Тост с грушей и грецким орехом
Фрукт, орех и хлеб для сытности и прилива сил — перекус чемпионов!
Белок: 11 г
Клетчатка: 4 г
Калории: 200 ккал
Спаржа и сваренное вкрутую яйцо
Клетчатка, фолиевая кислота, витамины В6 и Е в спарже выступают отличным дополнением к признанному кладезю белка — яйцу. Итог для порции из 15 стручков и одного яйца:
Белок: 11 г
Клетчатка: 5 г
Калории: 125 ккал
Холодный чай с мятой
Такой напиток также может стать отличной «закуской», если ваша цель — это утолить чувство голода, восполнить потерю влаги в организме и просто смочить горло. Ни о каких белках и клетчатке, как вы понимаете, речь не идет, как впрочем, и серьезной калорийности, если вы только ни решите добавить немного сахара «для вкуса».
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