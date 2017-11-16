12 быстрых закусок, которые эффективно сжигают жир

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Какие именно снэки помогут в потере веса? Огромное количество продуктов есть прямо на вашей кухне или в ближайшем супермаркете. Они вкусны и насыщены энергией, отмечают диетологи.В стакане молока и яблоке среднего размера достаточно белка и клетчатки для того, чтобы позволить вам дольше чувствовать себя сытым, а углеводы станут дополнительным источником энергии.Белок: 10 гКлетчатка: 5 гКалории: 200 ккалОдним из дополнительных преимуществ заполненной творогом половинки авокадо является отсутствие необходимости мыть посуду после перекуса.Белок: 9 гКлетчатка: 7 гКалории: 200 ккалРасчет дан для порции из 6 цельнозерновых крекеров, на каждый из которых намазано примерно по 15 гр тунца.Белок: 20 гКлетчатка: 3 гКалории: 200 ккалИмея под рукой отваренную чечевицу, очищенные семена подсолнечника и лаваш, можно быстро соорудить закуску, которая насытит не хуже иных завтраков и обедов.Белок: 10 гКлетчатка: 10 гКалории: 180 ккалДля этой закуски вам понадобятся слайс авокадо, предварительно отваренные креветки, немного греческого йогурта и цельнозерновой крекер или хлебец (по желанию).Белок: 9 гКлетчатка: 4 гКалории: 129 ккалРазрезать, намазать, посыпать — простой и вкусный способ не голодать между обедом и ужином.Белок: 8 гКлетчатка: 5 гКалории: 170 ккалКое-что, что почти не нужно готовить — ну разве что отварить, процедить, приправить солью и высыпать в тарелку.Белок: 17 гКлетчатка: 8 гКалории: 189 ккалУдивлены? А никто и не говорил, что закуской не может стать вполне нормальная еда. Правда, для этого все-таки нужно выкинуть вредные компоненты, начинку заменить на диетическую курицу и разбить сэндвич на две части. Таким образом с каждой половинкой вы получите:Белок: 20 гКлетчатка: 3 гКалории: 200 ккалОчень полезно иметь на кухне порцию отваренной белой фасоли с чесноком, которую можно распределять небольшим количеством на крекерах или парой стаканов отваренной цветной капусты в качестве закуски.Белок: 11 гКлетчатка: 8 гКалории: 200 ккалФрукт, орех и хлеб для сытности и прилива сил — перекус чемпионов!Белок: 11 гКлетчатка: 4 гКалории: 200 ккалКлетчатка, фолиевая кислота, витамины В6 и Е в спарже выступают отличным дополнением к признанному кладезю белка — яйцу. Итог для порции из 15 стручков и одного яйца:Белок: 11 гКлетчатка: 5 гКалории: 125 ккалТакой напиток также может стать отличной «закуской», если ваша цель — это утолить чувство голода, восполнить потерю влаги в организме и просто смочить горло. Ни о каких белках и клетчатке, как вы понимаете, речь не идет, как впрочем, и серьезной калорийности, если вы только ни решите добавить немного сахара «для вкуса».