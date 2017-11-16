Ученые назвали продукты, которые снижают риск сердечной недостаточности

Как было доказано, оно снижает риск сердечной недостаточности. Так, люди, в чьем рационе присутствовало много фруктов и овощей, на 42% реже страдали от этого отклонения.В рамках исследования эксперты из Госпиталя Маунт Синай сравнивали эффект пяти диет. В первую входили красное мясо, паста, жареный картофель, фастфуд, во вторую - темные листовые овощи, фрукты, фасоль, рыба, в третью - десерты, хлеб, сладкие завтраки, шоколад, конфеты. В четвертой диете были яйца, жареные блюда, мясо, обработанные мясные продукты, сладкие напитки, в пятой - соусы для салата, зеленые листовые овощи, томаты, сливочное масло, вино.Для тестирования диет ученые собрали 15569 добровольцев, за чьим рационом следили в течение четырех лет. Оказалось, преобладание в рационе зеленых листовых овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы, ограничение мяса, насыщенных жиров, трансжиров, рафинированных углеводов и продуктов с высоким содержанием добавленных сахаров помогало предотвратить развитие сердечной недостаточности.А другая группа исследователей доказала: увеличение показателей потребления кофе на одну чашку в неделю давало снижение риска сердечной недостаточности на 7% и инсульта на 8% по сравнению с полным отказом от кофе.