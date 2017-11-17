Люди, рожденные зимой, чаще страдают от инсульта

По мнению американских ученых из Университета Пенсильвании, люди, рожденные в зимний период, могут быть в большей степени подвержены риску развития инсульта в дальнейшей жизни. Это связано с тем, что в первый триместр беременности, приходящийся на лето, уровни загрязнения воздуха особенно высоки. Воздействие загрязненного воздуха ранее было связано с возникновением нерегулярного сердечного ритма, который может нарушить кровоснабжение мозга, спровоцировав инсульт.При этом люди, рожденные осенью, в некоторой степени защищены от диабета, добавляют специалисты, поскольку третий триместр беременности приходится на лето, когда уровни витамина D в организме являются самыми высокими. Поскольку витамин D укрепляет иммунную систему, его воздействие на заключительных стадиях беременности может предотвратить развитие аутоиммунных заболеваний, таких как диабет. В целом, полученные результаты демонстрируют влияние экологических факторов на вероятность развития различных болезней у людей, говорят ученые.Чтобы прийти к таким выводам, эксперты изучили состояние здоровья 10,5 миллиона человек в США, Южной Корее и на Тайване.