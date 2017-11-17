Никотиновая зависимость может вызвать слепоту у человека

В ходе осуществления лабораторных испытаний врачам удалось зафиксировать интересную закономерность.Оказалось, что никотиновая зависимость может вызывать слепоту у людей. Такой вывод сделали сотрудники из клинического центра, расположенного в Великобритании. По словам медиков, главной целью осуществления проектов было обнаружение взаимосвязи между курением и полной потерей зрения.Специалисты заявили, что никотиновая зависимость увеличивает вероятность появления глазных заболеваний в 4 раза. Авторы наблюдений пришли к выводу, что между курением и слепотой такая же связь, как между раком и частотой использования табачных изделий.В состав сигареты входят химические вещества, которые наносят непоправимый вред здоровью человека. По словам ученых, при наличии никотиновой зависимости возникновение тиреоидной офтальмологии увеличивается в 8 раз, а катаракты – в 3 раза. Люди, имеющие данную вредную привычку, рискуют получить синдром сухого глаза.