Женщины-веганы чаще имеют детей, которые плохо учатся в школе, показало новое исследование норвежских ученых из Университета Бергена. По мнению специалистов, рацион питания матери приводит к нехватке жизненно важного витамина, когда ребенок еще находится в утробе. Это, в свою очередь, влияет на дальнейшее умственное развитие малыша.В ходе испытаний эксперты изучили 500 детей, измерив содержание витамина B12 в организме. Этот витамин в основном содержится в мясе, молочных продуктах и яйцах – пище, которую обычно исключают из своего рациона веганы. Полученные результаты показали, что дети, чьи матери были веганами, имели низкий уровень витамина B12. В связи с этим дети испытывали трудности при решении головоломок, распознавании букв и интерпретировании чувств.Ученые считают, что наличие дефицита витамина B12 ухудшает и даже задерживают развитие мозга у маленьких детей. Медики напоминают, что основными питательными веществами для младенцев являются витамин В12 и витамин D, а также железо, цинк и кальций. Нехватка витамина B12 может привести к неврологическим проблемам, так как этот витамин необходим для жизненно важных функций организма, в том числе для производства красных кровяных клеток.