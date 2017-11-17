Шоколад может защитить тучных людей от сердечного приступа
В ходе испытаний специалисты изучили 148465 человек со средним возрастом 64 года, которые были опрошены на предмет употребления шоколада. За время наблюдений 4055 человек пострадали от сердечного приступа. Было установлено, что люди с избыточным весом, которые употребляли пять или более порций шоколада каждую неделю, гораздо реже страдали от инфаркта. Специалисты отмечают, что употребление шоколада никак не влияло на риск развития сердечного приступа у людей с нормальным индексом массы тела или недостаточным весом.
Пока что эксперты не могут однозначно сказать, почему данный эффект от употребления шоколада влияет только на людей с избыточным весом, поэтому в ближайшее время намерены провести дополнительные исследования, чтобы выявить причинно-следственную связь.
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