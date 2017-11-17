Лечебная гимнастика для мышц спины и позвоночника
Здоровый позвоночник — ключ к активной и здоровой жизни. И если ваша спина вас никак не тревожит, делайте эти простые упражнения для профилактики.
Поза Кошки-Коровы сидя
Сядьте на пол. Поместите ноги в свободную версию позы Бабочки (стопы вместе, колени врозь). Вытяните позвоночник. Сделайте несколько глубоких дыханий и закройте глаза, если хотите. Начинайте медленно опускать подбородок к груди, затем скруглять позвоночник и слегка удлинять шею. Ощутите, как раскрывается задняя поверхность тела. Затем возвращайтесь в исходное положение и вытягивайте позвоночник. Полный цикл включает в себя скругление и вытяжение позвоночника. Повторите 10 раз.
Скрутка сидя (легкий вариант)
Из положения сидя на полу перенесите правую стопу через левое колено, и поставьте правую пятку у колена. Старайтесь удерживать обе седалищные кости на полу. Вытяните левую руку к потолку, а затем заведите левый локоть за правое колено. Правую руку поставьте за спину. На вдохе вытяните позвоночник. На выдохе скрутитесь вправо. Повторите 3 раза. Мягко раскрутитесь и сделайте на другую сторону.
Более глубокая скрутка сидя (продвинутый вариант)
Если Скрутка сидя (упражнение № 2) вам кажется слишком простой, ее можно усложнить. Вместо того, чтобы скручиваться, упираясь согнутым локтем левой руки в правую ногу, заведите локоть за ногу и выпрямите руку в локте. Левая ладонь лежит на правом колене. Продолжайте удлинять позвоночник и отталкиваться задней рукой от пола, скручиваясь (и вытягиваясь) все больше. Сделайте на другую сторону.
Визуализируйте здоровый позвоночник.
Сядьте прямо, ноги скрещены, глаза закрыты. Если спина устала, можно лечь на пол. Сделайте 5 глубоких циклов дыхания и представьте, что ваш позвоночник расслаблен, позвонки не зажаты. Представьте, как целительный свет омывает весь позвоночник, позвонок за позвонком, до основания черепа наверху и до самого копчика внизу. Ощутите, что ваш позвоночник сильный и здоровый. Оставайтесь в этой медитации 3 минуты или дольше — как вам комфортно.
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Добавил stefan в категорию Ревматология
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