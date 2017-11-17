Как без лекарств избавиться от крапивницы

Крапивница – аллергическое заболевание кожи и слизистых оболочек.Болезнь сопровождается появлением волдырей, а также ощущением зуда, жжения. Различают две формы заболевания: острую и хроническую.Острая крапивница возникает в результате воздействия внешних факторов (крапива, укусы или прикосновения насекомых), физических (холод, солнце), после употребления некоторых пищевых продуктов (рыбы, яиц, клубники, меда и т. д.), приема лекарственных препаратов (аминазина, витаминов группы B и др.).Развитие болезни в хронической форме могут провоцировать хронические заболевания: инфекционные, пищеварительного тракта, крови, эндокринной системы, а также функциональные нарушения центральной и вегетативной нервной системы. Причиной хронической крапивницы могут стать паразитарные заболевания: глисты, лямблиоз, амебиаз.Отжать сок из свежего корня сельдерея пахучего, принимать по 1/2 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.Смешать в равных пропорциях листья крапивы двудомной, траву душицы обыкновенной, череду трехраздельную, цветки ромашки аптечной, корни валерианы лекарственной, корни солодки голой. 1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, выдержать 15 минут на водяной бане, настоять 45 минут, процедить. Принимать за 30 минут до еды по 1 столовой ложке 3 раза в день.Корневища аира болотного в виде порошка принимать по 1/2 чайной ложки на ночь, запивать теплой кипяченой водойОтжать сок из свежего корня сельдерея пахучего, принимать по 1/2 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.