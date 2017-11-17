Гормональная терапия спасет бессонницы при климаксе

Как сообщают американские исследователи из клиники Майо, нарушения сна появляются у 40%-60% женщин климактерического возраста. Бессонница, которая нередко сопровождается горячими приливами и повышенной потливостью, значительно ухудшает качество жизни представительниц прекрасного пола.Но, как утверждают авторы статьи, опубликованной в сентябрьском выпуске онлайнового издания Menopause, в подобных случаях улучшить качество сна можно с помощью низкодозной гормональной терапии.Ученые на протяжении 4-х лет наблюдали 3 группы женщин климактерического возраста, у которых имелись жалобы не бессонницу.Участницы исследования из контрольной группы либо принимали таблетки плацебо, либо регулярно наклеивали себе на кожу пластырь, не содержавший лекарственных препаратов.Женщины из группы 2 регулярно принимали внутрь препараты с эстрогеном, а участницы из третьей группы использовали для введения гормона в организм трансдермальные пластыри.Опрос, проведенный 4 года спустя после начала исследования показал, что по сравнению с контрольной группой число женщин из групп 2 и 3, сообщивших о нормализации сна оказалось выше в 2 раза.Кроме того, гормональная терапия была связана с заметным уменьшением таких симптомов патологического климакса как горячие приливы и ночная потливость.