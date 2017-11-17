6 эффективных натуральных средств при подагре

Подагра не лечится хирургическим путем – бороться с нею придется в течение всей жизни. Случаев мгновенного ее излечения наука пока не зафиксировала. А полное избавление от нее – мечта многих, кому уже удалось добиться исчезновения рецидивов на более-менее долгий срок. К сожалению, даже если мы добиваемся последнего, едва мы позволим себе небольшое кулинарное отступление, период «затишья» будет тотчас прерван. Независимо от яркости симптомов и скорости развития подагра является болезнью из серии «отныне и навсегда».При подагре на помощь приходит альтернативная медицина.Хроший способ изменить баланс в щелочную сторону – взять 2 ст. ложки измельченной шелухи фасоли, засыпать в термос, залить 1 стаканом крутого кипятка. Затем закрыть крышкой и оставить до остывания настоя. После чего процедить и принимать по 2/5 стакана не менее 3 раз в день, перед едой.От проявлений со стороны суставов хорошо помогает прием спиртовой настойки корней щавеля конского. Нужно взять 100 г сухих (или 200 г – свежих) корней этого растения, вымыть, измельчить. Затем поместить их в стеклянную посуду с плотно прилегающей крышкой, залить 1 л водки. Закрыть крышкой, поставить в темное и сухое место на две недели. Дважды в неделю настойку нужно взбалтывать. По окончании срока ее нужно процедить и начинать прием – по 1 ст. ложке 3 раза в день непосредственно перед едой.По точно не установленным причинам многим больным с легкими или начальными стадиями подагры помогает порошок из водяной ряски, смешанный тщательно и в равной пропорции с натуральным медом. Полученную смесь нужно брать в количестве, примерно равном стандартной таблетке, принимать по 1 такой порции 3–4 раза в день перед едой или даже вместе с нею.Вариант не худшего, чем пищевые кислоты, антисептика для купирования воспалений мочевыводящих путей – отвар из корня имбиря, травы чистотела, цвета сирени или черемухи. Растение нужно выбрать одно, по желанию. 1 ст. ложку сухого, измельченного сырья необходимо поместить в эмалированную посуду, залить 1 стаканом горячей воды, поставить на минимальный огонь. Затем накрыть крышкой и оставить на 15 мин. Снять с огня, дать остыть и процедить. Все указанные растения обладают свойствами антибиотиков потому, что они слаботоксичны. Оттого принимать отвары из них нужно по 1 ст. ложке не чаще 3 раз в день, перед едой.Суставы при подагре начинают или перестают болеть независимо от того, что мы к ним прикладываем. Но при нестерпимых болях можно приложить к ним свежий, слегка измятый лист капусты, подорожника или лопуха. Листья всех указанных растений накладываются на область сустава верхней, обращенной к солнцу стороной. К сезону, когда свежее растение достать невозможно, нужно подготовиться заранее, собрав нужные листья и высушив их не под прямыми солнечными лучами. По мере надобности из них потребуется изготавливать кашицу (чуть разведя порошок теплой водой) и делать марлевые аппликации с нею.Очень полезен для нормализации всех обменных процессов одуванчик полевой. Его применяют даже при сахарном диабете… Все растение целиком, с цветком и корнем, нужно вымыть, нарезать, перемешать. Затем поместить в термос, залить 1 стаканом кипятка и дать настояться в течение 1 ч. После этого настой нужно процедить и принимать по 1/4 стакана 4 раза в день перед едой.