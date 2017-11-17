Три действенных домашних средства для нормализации давления

Высокое артериальное давление, если не держать его под контролем, является очень серьезной проблемой, которая может поставить под угрозу вашу жизнь.Если вовремя не выявить высокое артериальное давление, это затрудняет лечение и повышает риск сердечного приступа, инсульта и других серьезных заболеваний.Поэтому очень важно контролировать артериальное давление, вовремя обращаться за медицинской помощью и принимать меры по профилактике гипертонии – много двигаться, правильно питаться, отказаться от курения и алкоголя. Также для нормализации давления можно принимать средства, приготовленные по рецептам народных целителей.Требуется: по 1 ч.л. травы тысячелистника, травы полыни горькой, по ь0,5 ч.л. коры ивы водяной, молотого льняного семени, 1 стакан воды.Способ приготовления1 ч.л. сбора залить кипятком, настаивать 1 час. Процедить.Способ примененияПринимать настой 2 раза в день по 0,5 стакана за 10 минут до еды при гипертонической болезни.Требуется: по 1 ч.л. кукурузных рылец, листьев мелиссы, 1 лимон, 3 стакана воды.Способ приготовленияПолученный сбор залить кипятком, кипятить 20 минут на водяной бане, наставить 1 час, процедить. Из лимона выжать сок, добавить в остывший отвар.Способ примененияПить смесь при гипертонической болезни по 0,3 стакана 3 раза в день через 40 минут после еды. Курс лечения – 1 неделя, затем сделать перерыв на неделю и повторить лечение.Требуется: по 1 ч.л. измельченного корня валерианы, кукурузных рылец, травы руты, 2 стакана воды.Способ приготовленияСбор залить кипятком, кипятить на водяной бане 20 минут, настаивать 45 минут, процедить и остудить.Способ примененияПринимать отвар по 0,3 стакана 2 раза в день при гипертонической болезни. Курс лечения – 1 месяц.