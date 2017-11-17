Три действенных домашних средства для нормализации давления

Высокое артериальное давление, если не держать его под контролем, является очень серьезной проблемой, которая может поставить под угрозу вашу жизнь.

Если вовремя не выявить высокое артериальное давление, это затрудняет лечение и повышает риск сердечного приступа, инсульта и других серьезных заболеваний.

Поэтому очень важно контролировать артериальное давление, вовремя обращаться за медицинской помощью и принимать меры по профилактике гипертонии – много двигаться, правильно питаться, отказаться от курения и алкоголя. Также для нормализации давления можно принимать средства, приготовленные по рецептам народных целителей.

Настой «Лекарь»

Требуется: по 1 ч.л. травы тысячелистника, травы полыни горькой, по ь0,5 ч.л. коры ивы водяной, молотого льняного семени, 1 стакан воды.

Способ приготовления

1 ч.л. сбора залить кипятком, настаивать 1 час. Процедить.

Способ применения

Принимать настой 2 раза в день по 0,5 стакана за 10 минут до еды при гипертонической болезни.

Отвар «Живительная сила» с лимоном

Требуется: по 1 ч.л. кукурузных рылец, листьев мелиссы, 1 лимон, 3 стакана воды.

Способ приготовления

Полученный сбор залить кипятком, кипятить 20 минут на водяной бане, наставить 1 час, процедить. Из лимона выжать сок, добавить в остывший отвар.

Способ применения

Пить смесь при гипертонической болезни по 0,3 стакана 3 раза в день через 40 минут после еды. Курс лечения – 1 неделя, затем сделать перерыв на неделю и повторить лечение.

Отвар для лечения гипертонической болезни

Требуется: по 1 ч.л. измельченного корня валерианы, кукурузных рылец, травы руты, 2 стакана воды.

Способ приготовления

Сбор залить кипятком, кипятить на водяной бане 20 минут, настаивать 45 минут, процедить и остудить.

Способ применения

Принимать отвар по 0,3 стакана 2 раза в день при гипертонической болезни. Курс лечения – 1 месяц.
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