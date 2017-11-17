Три действенных домашних средства для нормализации давления
Если вовремя не выявить высокое артериальное давление, это затрудняет лечение и повышает риск сердечного приступа, инсульта и других серьезных заболеваний.
Поэтому очень важно контролировать артериальное давление, вовремя обращаться за медицинской помощью и принимать меры по профилактике гипертонии – много двигаться, правильно питаться, отказаться от курения и алкоголя. Также для нормализации давления можно принимать средства, приготовленные по рецептам народных целителей.
Настой «Лекарь»
Требуется: по 1 ч.л. травы тысячелистника, травы полыни горькой, по ь0,5 ч.л. коры ивы водяной, молотого льняного семени, 1 стакан воды.
Способ приготовления
1 ч.л. сбора залить кипятком, настаивать 1 час. Процедить.
Способ применения
Принимать настой 2 раза в день по 0,5 стакана за 10 минут до еды при гипертонической болезни.
Отвар «Живительная сила» с лимоном
Требуется: по 1 ч.л. кукурузных рылец, листьев мелиссы, 1 лимон, 3 стакана воды.
Способ приготовления
Полученный сбор залить кипятком, кипятить 20 минут на водяной бане, наставить 1 час, процедить. Из лимона выжать сок, добавить в остывший отвар.
Способ применения
Пить смесь при гипертонической болезни по 0,3 стакана 3 раза в день через 40 минут после еды. Курс лечения – 1 неделя, затем сделать перерыв на неделю и повторить лечение.
Отвар для лечения гипертонической болезни
Требуется: по 1 ч.л. измельченного корня валерианы, кукурузных рылец, травы руты, 2 стакана воды.
Способ приготовления
Сбор залить кипятком, кипятить на водяной бане 20 минут, настаивать 45 минут, процедить и остудить.
Способ применения
Принимать отвар по 0,3 стакана 2 раза в день при гипертонической болезни. Курс лечения – 1 месяц.
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