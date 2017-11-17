Цистит: 8 натуральных средств в помощь

Используется мочегонный эффект семян сельдерея в сочетании с их выраженным противовоспалительным действием.По 10 г плодов земляники лесной, листьев сельдерея и побегов хвоща полевого, 40 г плодов шиповника коричного, 30 г листьев крапивы двудомной, по 20 г листьев брусники обыкновенной, толокнянки обыкновенной, подорожника большого и травы буквицы лекарственной, по 10 г листьев березы белой, смородины черной, травы лаванды колосовой, будры плющевидной, плодов можжевельника обыкновенного, шишек хмеля обыкновенного и лепестков розы крымской. Приготовление: все измельчить и перемешать. 5 г сбора заварить 500 мл кипятка, настаивать под ватной куклой 30 минут. Пить по 150 мл 3 раза в день за полчаса до еды теплым. Вкус настоя приятный, запах специфический.Для приготовления настойки семена сельдерея взять из расчета 1:10 (на 10 г семян 100 мл спирта). Поместив в стеклянную банку, залить их спиртом, закупорить и поставить на 1–2 недели в темное место. После завершения процесса экстракции содержимое профильтровать, а сами семена отжать.Спиртовая настойка семян сельдерея – сильнодействующий препарат, поэтому его надо пить в небольшом количестве. Принимать по 20–25 капель на 50-100 мл воды за 30 минут до еды до 5 раз в день.Настойка: на пол-литра водки – 50 г измельченных семян сельдерея. Настаивать 2 недели, периодически встряхивая содержимое. Принимать препарат по 20–30 капель с водой за полчаса до еды.Чайную ложку семян сельдерея, смолотых в порошок, залить 1 стаканом кипятка и настаивать в течение 15 минут. После процеживания его принимать 3 раза в день по трети стакана за полчаса до завтрака и обеда, а также перед сном.Настой (общий рецепт): 1 ч. ложку семян сельдерея заварить стаканом кипятка, настоять час, процедить. Пить по полстакана 3–4 раза в день до еды.Порошок из семян сельдерея по 1 ч. ложке 4–5 раз в день за 20 минут до еды на протяжении месяца. В тяжелых случаях после 2-3-х недельного перерыва курс лечения повторить.Отвар семян сельдерея: 30 г семян измельчить в кофемолке, залить 0,5 л горячей воды, кипятить на водяной бане до тех пор, пока количество воды не уменьшится в 2 раза, процедить через два-три слоя марли. Принимать по 1 ст. ложке через час после еды. Курс лечения – 1–2 месяца.