SOS: эффективные рецепты от расстройства желудка

Эта неприятность касается каждого.

Cпасти положение при диарее помогает специальное лечебное питание, которые восстанавливает водно-солевой баланс и нормализует работу ЖКТ.

Расстройство желудка способно неожиданно сорвать все планы, испортить путешествие и просто настроение. Чтобы как можно скорее избавиться от диареи, включи в свое питание эти продукты.

Рис

При расстройстве желудка лучше всего употреблять простой вареный рис. Он стабилизирует деятельность ЖКТ, поглощает газы и кислоты, способствуя прекращению диареи.

Куриный бульон

Куриный бульон рекомендуется специалистами при диарее, так как он прекрасно переваривается и способствует выведению токсинов. Курица обладает высокой пищевой ценностью и прекрасно питает ослабленный организм.

Вареные или тушеные овощи

Отварные овощи способствуют улучшению перистальтики кишечника и, как следствие, прекращению поноса.

Бублики, галетное печенье, сухари

Они легко усваиваются и избавляют от бурчания в животе, а также быстро поглощают кислоты в желудке, успокаивая его.

Овсянка

Благодаря обволакивающим свойствам овсяной каши работа пищеварительной системы восстанавливается быстрее. Только помни, что при диарее необходимо питаться овсянкой без сахара, сваренной на воде, а не на молоке.

Травяной чай

Мята успокаивает кишечник и облегчает спазмы в желудке, а ромашка оказывает антибактериальное действие. Таким образом, чашка теплого чая, в состав которого входит один из этих ингредиентов, оказывает благоприятное воздействие на организм.

Натуральный йогурт и кефир

Эти кисломолочные продукты содержат пробиотики, которые восстанавливают микрофлору кишечника и позволяют наладить нормальное пищеварение. Главное, выбирать йогурт и кефир без сахар и других добавок.
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Добавил ignat в категорию Гастроэнтерология

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