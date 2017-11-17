Чем опасно чрезмерное потребление соли?
Специалисты исследовали продукты жизнедеятельности мышей, которым на протяжении нескольких недель поэтапно меняли рацион, то давая еду с нормальным содержанием соли, то с высоким.
В последнем случае избыточная соль уничтожала лактобактерии в кишечнике, в то время как кровяное давление у грызунов повышалось, а количество вспомогательных иммунных клеток Th17 увеличивалось. Последние связаны с гипертонией и аутоиммунными заболеваниями.
Пилотное исследование с участием 12 взрослых мужчин, которым в течение двух недель ежедневно давали по шесть лишних граммов соли, на 14 день эксперимента продемонстрировало похожие результаты. То есть, повышение нормы соли в два раза привело к сокращению числа бактерий Lactobacillus murinus и другим аналогичным процессам, которые специалисты наблюдали у мышей.
«Наше исследование выходит за рамки простого описания изменений, вызванных злоупотреблением соли. Мы хотим детально изучить механизм этой взаимосвязи. Уже сейчас мы не можем исключить возможность наличия других чувствительных к соли бактерий в организме человека, которые так же важны для нормальной жизнедеятельности», - говорит профессор Доминик Мюллер из Берлинского экспериментального и клинического исследовательского центра (ECRC).
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Добавил Ivan в категорию Разное
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