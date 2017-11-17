Чем опасно чрезмерное потребление соли?

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Увеличение потребления поваренной соли более чем в два раза от рекомендуемой нормы (5 граммов в день, по рекомендациям ВОЗ) приводит к изменениям кишечной микрофлоры, что может стать причиной гипертензии и более тяжелого течения аутоиммунных заболеваний, например, рассеянного склероза. Об этом сообщает Eurekalert со ссылкой на исследование международной группы ученых из США, Бельгии и Германии.Специалисты исследовали продукты жизнедеятельности мышей, которым на протяжении нескольких недель поэтапно меняли рацион, то давая еду с нормальным содержанием соли, то с высоким.В последнем случае избыточная соль уничтожала лактобактерии в кишечнике, в то время как кровяное давление у грызунов повышалось, а количество вспомогательных иммунных клеток Th17 увеличивалось. Последние связаны с гипертонией и аутоиммунными заболеваниями.Пилотное исследование с участием 12 взрослых мужчин, которым в течение двух недель ежедневно давали по шесть лишних граммов соли, на 14 день эксперимента продемонстрировало похожие результаты. То есть, повышение нормы соли в два раза привело к сокращению числа бактерий Lactobacillus murinus и другим аналогичным процессам, которые специалисты наблюдали у мышей.«Наше исследование выходит за рамки простого описания изменений, вызванных злоупотреблением соли. Мы хотим детально изучить механизм этой взаимосвязи. Уже сейчас мы не можем исключить возможность наличия других чувствительных к соли бактерий в организме человека, которые так же важны для нормальной жизнедеятельности», - говорит профессор Доминик Мюллер из Берлинского экспериментального и клинического исследовательского центра (ECRC).