Как облегчить страдания при похмелье

Похмельный синдром – утреннее пробуждение с пульсирующей головной болью, тошнота, сухость во рту, слабость, потливость, замедленная реакция, апатия, забывчивость.

Похмелье свидетельствует о том, что вы не контролировали себя и выпили слишком много. Это явление возникает в организме после попадания в него алкоголя и вызывается последующим отравлением вследствие разложения алкоголя и влияния отравляющих веществ на организм. Это результат обезвоживания организма после приема алкоголя.

Как облегчить страдания при похмелье

Пейте как можно больше воды, для возмещения утраченной жидкости понадобиться не менее 800-900 мл воды.

Каждый чай пейте по чашке ромашкового чая или любого другого травяного чая.

Прогулка на свежем воздухе улучшит состояние.

Слегка перекусите, например, бутербродом с сыром, чтобы успокоить желудок и повысить содержание сахара в крови. Так вы уменьшите ощущение слабости, головокружения и дрожи в конечностях.

Выпейте огуречного рассола, простокваши или разведенного водой яблочного уксуса.

Примите таблетки активированного угля.

Пропотейте в горячей ванне.

Не принимайте алкоголь.
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Добавил Ivan в категорию Разное

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