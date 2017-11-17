Как облегчить страдания при похмелье
Похмелье свидетельствует о том, что вы не контролировали себя и выпили слишком много. Это явление возникает в организме после попадания в него алкоголя и вызывается последующим отравлением вследствие разложения алкоголя и влияния отравляющих веществ на организм. Это результат обезвоживания организма после приема алкоголя.
Как облегчить страдания при похмелье
Пейте как можно больше воды, для возмещения утраченной жидкости понадобиться не менее 800-900 мл воды.
Каждый чай пейте по чашке ромашкового чая или любого другого травяного чая.
Прогулка на свежем воздухе улучшит состояние.
Слегка перекусите, например, бутербродом с сыром, чтобы успокоить желудок и повысить содержание сахара в крови. Так вы уменьшите ощущение слабости, головокружения и дрожи в конечностях.
Выпейте огуречного рассола, простокваши или разведенного водой яблочного уксуса.
Примите таблетки активированного угля.
Пропотейте в горячей ванне.
Не принимайте алкоголь.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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