Витамин B6: симптомы дефицита в организме
Витамин В6 (пиридоксин) необходим для обмена веществ и образования эритроцитов, играет важную роль в функционировании нервной системы.
Входит в состав многих ферментов, участвует в обмене аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, холестерина. Используется организмом для регуляции обмена липидов, что важно при атеросклерозе.
Полезные свойства
— усвоение жиров и белка;
— преобразование кислоты триптофана в ниацин;
— против тошноты, в том числе и при утренних недомоганиях;
— способствует ослаблению предменструального синдрома;
— снимает мышечные спазмы, судороги в ногах, онемение рук;
— действует как натуральное мочегонное средство.
Примечания
Разрушается под действием перегрева, излишнего кипячения продуктов, большего потребления сахара и алкоголя.
Курение снижает уровень витамина в организме.
Полезен для желающих похудеть.
Способствует усилению действия препаратов для лечения болезни Паркинсона.
Признаки недостатка витамина В6:
— нервозность;
— возбудимость;
— бессонница;
— высыпания на коже;
— потеря мышечного контроля.
Основные источники: дрожжи, цельные зерна (пшеница, рожь), мясо, рыба, печень, почки, яйца, молочные продукты, овощи (капуста, картофель), соя, бананы, орехи.
Суточная потребность: 2-3 мг.
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