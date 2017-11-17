Витамин B6: симптомы дефицита в организме

Витамин В6 не может накапливаться в тканях и быстро выводится из организма.Витамин В6 (пиридоксин) необходим для обмена веществ и образования эритроцитов, играет важную роль в функционировании нервной системы.Входит в состав многих ферментов, участвует в обмене аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, холестерина. Используется организмом для регуляции обмена липидов, что важно при атеросклерозе.— усвоение жиров и белка;— преобразование кислоты триптофана в ниацин;— против тошноты, в том числе и при утренних недомоганиях;— способствует ослаблению предменструального синдрома;— снимает мышечные спазмы, судороги в ногах, онемение рук;— действует как натуральное мочегонное средство.Разрушается под действием перегрева, излишнего кипячения продуктов, большего потребления сахара и алкоголя.Курение снижает уровень витамина в организме.Полезен для желающих похудеть.Способствует усилению действия препаратов для лечения болезни Паркинсона.— нервозность;— возбудимость;— бессонница;— высыпания на коже;— потеря мышечного контроля.Основные источники: дрожжи, цельные зерна (пшеница, рожь), мясо, рыба, печень, почки, яйца, молочные продукты, овощи (капуста, картофель), соя, бананы, орехи.Суточная потребность: 2-3 мг.