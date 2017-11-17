11 идей, связанных с телом, о которых думать бесполезно

Думай о хорошем!

Сейчас модно писать виш-листы со списком пожеланий. Ну вот что ты хочешь и что тебе нужно в следующем году.Например, сбросить к следующему новому году 5 килограмм. Или заняться спортом, чтобы похудеть. Ну, или еще что-то в этом роде. Что и не говори, а борьба с собой в направлении веса у нас очень популярна нонче в мире.И тут речь не только об анорексии. Иногда проблема похудеть становится навязчивостью, вокруг которой крутятся все мысли женщины. Так незаметно вопросы лишнего веса становятся проблемой негативного образа собственного тела. И женщина, даже теряя килограммы, не бывает собой довольна.Но вот есть такая особенность у человеческой психики. Все плохое там очень умело маскируется под хорошее и нужное и его не так легко отследить и выбросить из головы за ненадобностью, как лишний мусор. Особенно это касается некоторых наших убеждений, стереотипов и способов функционирования в тех или иных ситуациях.Маргарита Тартаковская, написала с. Полагаю многим борцам с собой можно этим списком воспользоваться.1.Со взгляда в зеркало часто начинается наш день. Не знаю кто как, но я сразу по себе пробуждения погружалась в размышления о работе и всякой текущей проблематике, которая нуждается в решении в течении дня. Когда я таки доходила до зеркала… черт! Тревоги никого не красят. Если сильно быть озабоченным внешним видом, то отражение может сильно напугать, ибо понимаешь, что косметикой это не исправить. Если уж с утра не получается улыбнуться своему отражению, то не хмурится тоже большое подспорье.2.Иногда упражения по сжиганию на кануне наеденных калорий превращаются в самонаказание. Я хорошо помню одну дамы в тренажерном зале, которая остервенело качала пресс и приговаривала в слух: « Не ешь салатики с майонезом!». Со временем, конечно можно и в этом начать находить удовольствие, но в целом человеку свойственно избегать наказаний и стремится к приятному. Поэтому, когда вы кушаете салатики, а потом себя наказываете, более вероятно, что салатики победят.3.Очень часто люди начинают похудательные процедуры, только из-за того, что кто-то им сказал о их лишнем весе. Может и веса лишнего то не было. Но вот соседка сказала, что-то типа, мол с такой попой, конечно брюки хорошие найти проблема. И понеслось. Начинаются диеты. Но не для себя, а чтобы соседям в голову мысли такие не приходили. А соседи-то они такие… вот вы бегаете год по утрам, а та же соседка заметит: « Надо же, столько себя мучаешь, а не на грамм не похудела». Так что всегда будут находиться люди, для которых вы слишком толстые, или которые просто хотят гадость сказать из-за своих каких то тараканов. Если ваш внутренний образ будут строить другие люди, то успеха и удовлетворения собой вы никогда не добьетесь.4.С обной стороны это необходимо, если уж вы за весом решили следить. Но всему есть мера. Иногда шкала весов становится орудием пыток и наказаний. Вчера выпили кофе с 3 ложками сахара и с дрожащими коленями идете к весам. Да! Там +100 грамм. Срочно на беговую дорожку. С нее снова на весы. Там - 30 грамм. Еще бегать и взвешиваться каждые 30 минут. Таким образом взвешивание становится навязчивостью, которая в немалой степени портит настроение и постоянно носится в мыслях по поводу и без повода.5.Есть люди, которые совершенно честно полагают, что удачливые и счастливые люди носят 46 размер. Далее, с возрастанием размера одежды степень удачливости и любви окружающих уменьшается обратно пропорционально. Вот пока вы в 46-ом, с вами все ок, а вот в 48… уже все… пошла ваша девальвация. Дальше будет только хуже! Представляетет как мучаются те, у кого 52 размер? Ужас. Поэтому перестав влазить в 46-ой номер у человека возникает паника. Он не просто вес набрал. Он жизнь теряет.6.Вообще надо больше озвучивать. Говорить о своих страхах, и хвалить себя тоже не забывать. Конечно, к прохожим приставать на улице не надо, но желательно найти себе тот круг людей, которые бы могли разделить ваши чувства на тему образа тела. Сейчас интернет дает массу возможностей в этом направлении - форумы, блоги, сообщества. Вполне реально собрать достаточно вменяемую аудиторию не помешанную на проблемах из пунктов описанных выше, ибо велико людское разнообразие и обязательно найдутся те, кто вам по душе.7.Вот вам ваша милая подружка сделала дружеское такое замечание, типа, что-то у тебя тут над джинсами жирок висит. Вы знаете, что она вас обидеть не хочет. Но вот просто выразилась так. Вы тоже ее не хотите обидеть. Но вам все равно не приятно. Жирок он и от вас не прячется, но обсуждать вопрос этот вы не хотите. Не важно по каким причинам. Достаточно того, что просто не комфортно. И сказать вроде бы об этом не удобно, потому, что может показаться, что вы как-то этим озабочены – обидеть подружку, которая только добра желает- признать что вес действительно избыточный… ну в общем существует масса всяких причин, который удерживают нас от того, чтобы сказать о своем неудобстве. Не стесняйтесь. Нужно показывать людям где границы вашего комфорта в этом вопросе. Они могут иметь самую разную мотивацию, когда говорят о вашем весе. Но только вам решать хотите ли вы это от них слышать.8.Сама по себе борьба с едой может охватить человека полностью и нераздельно. Люди ходят в супермаркетах и рассматривают часами коробки в поисках нужной еды, перебирают по пол часа мясо и фрукты. Вымачивают и выпаривают и всячески над пищей издеваются. Когда на эти экзерсисы занимают большую часть время бодрствования, то это уже не диета, а война с едой.9.Часто «похудальщики» предаются навязчивым диетическим размышлением. Едут себе домой с работы и думают о том, сколько чело съели и не будет ли от этого вреда и набора веса, а если будет, что же нужно срочно предпринять, чтобы этого не было. Иногда даже перед сном с ужасом вспоминают о бутерброде с ветчиной, который попробовали у коллеги. И пол ночи не спят, потому что вышли за дневную норму калоража.10.Вот уж если замутили вы диету, то шаг в сторону расценивается как побег, прыжок на месте, как провокация. Съели что-то не то, превысили дневную норму калорий – преступники! А значит никогда не похудеете, всегда будете толстой свиньей, никто любить не станет и все буду пальцем показывать на улице. Прощения нет. Не сбросили за неделю 3 килограмма, как написано в журнале? Жирная корова и неудачница. Все люди худеют, только ты урод и т.п. Не нужно говорить, что такая установка не очень положительно влияет на самооценку. А соответственно проблема улучшения внешнего вида становится каторгой на которой человек сам себе заключенный и сам себе жестокий тюремщик.11.Надо вообще задаться вопросом зачем вы сбрасываете лишний вес. По идее основным мотивом должно быть здоровье ( ожирение фактор риска многих заболеваний). Если же вас гонит на беговую дорожку мысль о собственной ущербности, то это не совсем хороший способ добиться результата. Если вы страдаете на диете, она не принесет вам улучшение самочувствия, а только наоборот принесет депрессию, тревожные расстройства и навязчивости. Так что негативные мотивы не сделают вас счастливее или красивее.