Как справляться с паническими атаками

Как возникает паническое расстройство, почему при панической атаке нельзя упасть в обморок и как бороться со вторичными страхами



повышение артериального давления,



учащенное сердцебиение,



потливость,



озноб,



гипервентиляция (человек пытается вдохнуть как можно больше воздуха, и у него начинается одышка от переизбытка кислорода).



Паническое расстройство

Почему при панической атаке нельзя упасть в обморок

Причины панических атак

Профилактика панических атак

Терапия и лечение

Паническая атака — это очень интенсивный приступ страха или паники, который обязательно сопровождается соматическими (то есть телесными) реакциями:Кроме того, могут неметь различные части тела, ощущаться покалывания, кружиться голова.Иногда при панической атаке может возникать состояние дереализации или деперсонализации. В первом случае мир кажется измененным, отстраненным, словно в дымке. При деперсонализации собственное тело и/или психические процессы представляются измененными. При этом человек не может точно сказать, в чем суть изменений и что с ним не так, просто испытывает своего рода «ощущение чуждости».Во время панических атак пациенты начинают бояться, что они потеряют сознание, сойдут с ума, потеряют контроль над собой, начнут вести себя неадекватно, что окружающие сочтут их психически больными. Появляется страх смерти.Телесные симптомы паники могут быть настолько интенсивными, что начинает казаться, что сейчас умрешь: не хватает дыхания, сердце вот-вот выскочит из груди, и пациенты боятся, что у них сейчас случится сердечный приступ, инсульт или инфаркт. Эти симптомы называют вторичными.Решающую роль в развитии панического расстройства играют вторичные страхи. Если у человека была одна паническая атака, это не значит, что они будут повторяться регулярно.Долгое время в медицинских классификациях паническое расстройство не выделялось как отдельный диагноз. Панические приступы рассматривались как часть обычных тревожных расстройств, которые в предыдущих редакциях МКБ (Международной классификации болезней) относились к группе неврозов. В МКБ-10, которая действует в России с 1999 года, паническое расстройство фигурирует как отдельная клиническая категория.Из-за того, что долгое время паническое расстройство не выделялось как отдельное заболевание, врачи различных специализаций, в частности терапевты, кардиологи и другие, о нем мало знали. Неврологи ставили сомнительный в настоящее время диагноз «вегетососудистая дистония», который является скорее группой симптомов, чем диагнозом, и лечение не было достаточно эффективным. В целом во врачебной среде было мало информации о панических атаках как о психологических феноменах и как об элементах психического расстройства.Приступ панических атак воспринимался как обострение какой-то болезни, пациенты вызывали скорую помощь. Врачи скорой помощи измеряли давление, делали кардиограмму. В итоге они не делали никаких страшных выводов, но советовали обследоваться. Пациенты могли долго ходить по разным специалистам, пытаясь понять, что с ними не так. Из-за того, что они не понимали, что с ними происходит, повышалась тревожность: человек думал, что он чем-то тяжело болен и компетенции врачей не хватает, чтобы понять, что это такое.И только в последнее время путь от панической атаки до врача-психиатра или психотерапевта стал короче. Хотя и сегодня нередки случаи непонимания причин своего состояния.Отдельный страх, возникающий при панических атаках, —. Симптомы несколько похожи, и пациенты опасаются, что они могут потерять сознание на улице или в метро.Но на самом деле вероятность упасть в обморок во время панической атаки близка к нулю, потому что ее физиология полностью противоположна обморочному состоянию.в организме мобилизуется эволюционно закрепившийся древний инстинкт «бей или беги», сопутствующий сильному испугу. Хотя опасности на самом деле нет, человек чувствует себя так, как будто он встретился с диким зверем и должен срочно спасаться. Во всех системах организма происходит активация: повышение давления, учащенное дыхание и так далее. При этом может кружиться голова, могут неметь конечности, и эти признаки часто воспринимаются как симптомы надвигающегося обморока.все ровно наоборот. Те, с кем это случалось, хорошо знают, что перед потерей сознания тонус настолько низок (давление падает), что нет сил бояться. Человек должен понимать, что он не потеряет сознание, не умрет и не сойдет с ума.Механизмом, запускающим паническую атаку, является эволюционно выстроенная психофизическая реакция на опасность. Происходит выброс адреналина, активируется симпатическая нервная система: к внутренним органам приливает кровь, поднимается артериальное давление, начинается гипервентиляция. Таким образом, этоКак правило, первая паническая атака происходит на фоне изменения физических или психических условий, которые способствуют тому, что мобилизуется симпатическая нервная система.Такое может произойти от излишней физической нагрузки, в том числе после очень интенсивных занятий в спортзале.Также поводом может быть переутомление или истощение на работе.Очень часто панический приступ возникает в результате злоупотребления алкоголем либо какими-то стимуляторами вроде чая или кофе.Паническая атака может стать результатом конфликтной, тяжелой ситуации, хронического стрессового состояния. Сначала человек чувствует, что что-то не так (например, сильно бьется сердце), далее следует катастрофическая интерпретация происходящего, которая усиливает тревогу, а следовательно, и телесные симптомы.В конечном итоге можно сказать, чтоЕсли вторичные страхи интенсивны, то вырастет вероятность повторных панических атак. Эти страхи формируют напряжение, заставляют человека закрываться, меньше заниматься активной деятельностью и сидеть дома.К паническим атакам присоединяется, потому что люди убеждены, что не смогут получить помощи, если им станет плохо в публичном месте. В таких случаях паническое расстройство становится хроническим.Формально это трудно назвать инвалидностью, но если посмотреть на ограничения, с которыми сталкивается человек, то все выглядит именно так. Люди в таком состоянии не могут работать и жить относительно полной жизнью. Понятно, что ограничения ведут к усилению подавленности и тревожности, потому что человек, боящийся выходить на улицу, живет в дефиците эмоций и переживаний. В результате получается замкнутый круг тревоги: человек ограничивает себя в стенах дома из-за страха панического приступа, а дефицит активности и общения, который этому сопутствует, приводит к подавленности и усилению страха.К факторам, предрасполагающим к паническому расстройству, относятся. Если в семье кто-то страдает тревожными или депрессивными расстройствами, у его родственников будет выше вероятность развития регулярных панических атак.Атаки обычно проявляются в довольно молодом возрасте. Есть данные о том, что у половины страдающих этим расстройством оно начинается до двадцати четырех лет. Женщины страдают в два раза чаще, чем мужчины. Паническое расстройство часто сопутствует другим тревожным расстройствам и депрессии, а также алкогольной и наркотической зависимости.Для профилактики панических атак важно вести просветительскую деятельность, объяснять разницу между панической атакой и паническим расстройством.Важно работать с когнитивными искажениями (ошибками мышления). В частности, катастрофизация симптомов панической атаки приводит к напряжению и тревоге. Люди, которым удается справиться с катастрофизацией, имеют меньше шансов развития хронического расстройства.Важным элементом профилактики является. Как уже говорилось выше, алкоголь может стать катализатором панических приступов. Необходимо нормально питаться, не злоупотреблять психоактивными веществами, беречь себя от изнурения, как физического, так и психического.Часто друзья и коллеги дают совет: не нервничать. Это неправильно, и как минимум потому, что такая формулировка в принципе непрофессиональна. Если человеку, у которого есть повод для беспокойств и переживаний, сказать: «Не нервничайте», то у него создается дополнительный механизм напряжения: человек и так волнуется, а от него требуют подавить свои беспокойства. Это создает вторичный повод для напряжения, который скорее мешает и усугубляет, чем помогает и облегчает.Вернее тут будет посоветовать заботиться о качестве жизни, чтобы поводов волноваться и беспокоиться было как можно меньше.Если же образ жизни человека располагает к тому, что он постоянно нервничает, то терапию, пожалуй, лучше начинать еще до появления панических атак и других тревожных расстройств.Обычно до состояния инвалидизации при паническом расстройстве доходят люди, которые совсем не лечатся или не верят в психотерапию и не готовы пойти на глубокий контакт с незнакомым человеком — врачом или психологом. У некоторых людей могут быть предрассудки по поводу психологов и психотерапевтов в принципе. Психологическая культура у нас в стране развивается, но далеко не такими темпами, какими хотелось бы. Кроме того, у пациентов могут быть предрассудки по поводу медикаментозного лечения.Из последнего наиболее результативной является. Основные ее механизмы заключаются в формировании адекватной интерпретации телесных ощущений во время панических атак, то есть важно научить пациента не испытывать катастрофизации от ощущения этого коллапса и ужаса, якобы приближающейся смерти или тяжелой болезни.Если пациент рассматривает паническую атаку как тяжелое, неприятное, но выносимое и несмертельное состояние, то ему становится легче. Тогда удается разорвать этот порочный круг, в котором страх перед паническими атаками только провоцирует их. При помощи правильных интерпретаций своего состояния пациент начинает преодолевать какие-то барьеры, выходить из дома, постепенно доказывая себе, что он может справиться с этой тревогой. В такой ситуации, даже если панические атаки продолжаются, их интенсивность постепенно уменьшается.В конечном счете нельзя гарантировать, что у человека больше никогда не будет панических атак и других тревожных симптомов, но он может научиться правильно к ним относиться. И на самом деле излечившимся считается не тот, у кого нет панических атак, а тот, кто научился их не бояться.Если вторичные страхи проработаны, панические атаки постепенно просто исчезают, потому что перестает работать механизм подкрепления.