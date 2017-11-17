Витамин D способен повысить шансы женщины на успешное зачатие

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Как передает The Daily Mail, сотрудники Бирмингемского университета пронаблюдали за 2700 женщин, лечившимися у репродуктологов. Оказалось, пациентки, имевшие нормальный уровень витамина, на 33% чаще рожали и на 46% чаще зачинали.Это объясняет, почему легче зачать летом и осенью, когда в теле успевает накопиться витамин благодаря солнцу. Также ученые считают, что выводы актуальны и для женщин, проходящих ЭКО, и для женщин, которые зачинают естественным путем. Есть теория: витамин D подавляет воспалительный ответ со стороны иммунной системы. Это увеличивает шансы эмбриона на успешное прикрепление к выстилке матки в самом начале беременности.Кстати, витамин D важен и для развития плода. Он влияет на рост костей ребенка на стадии внутриутробного развития. Правда, вслепую принимать добавки с витамином нельзя. Его избыток может привести к тому, что в теле начнет накапливаться слишком много кальция. А это, напротив, ослабит кости, навредит сердцу и почкам.