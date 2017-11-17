Лечение болезни десен способствует снижению кровяного давления

Исследователи из Китая обнаружили, что интенсивное лечение болезни десен помогает снизить кровяное давление у людей с прегипертонией. К такому выводу специалисты пришли в ходе нового исследования. В нем приняли участие 107 добровольцев с прегипертонией в возрасте 18 лет и старше. Кроме того, участники страдали от заболевания десен умеренной либо высокой степени тяжести, рассказывает UPI.com.Половина добровольцев прошла интенсивное лечение болезни десен, а остальные -стандартное лечение. Интенсивное лечение включало стандартное лечение (основные рекомендации по гигиене полости рта и чистку зубов с удалением зубного налета), а также глубокую чистку зубов, прием антибиотиков и удаление зубов при необходимости.Через месяц после лечения систолическое артериальное давление у участников, получавших интенсивное лечение, оказалось на 3 миллиметра ртутного столба ниже, чем у тех, кто проходил стандартное лечение. Диастолическое артериальное давление у людей из разных групп не отличалось.Спустя три месяца у добровольцев, которые проходили интенсивное лечение, систолическое артериальное давление было ниже почти на 8 миллиметров ртутного столба, а диастолическое - почти на 4 миллиметра ртутного столба. Через шесть месяцев систолическое артериальное давление у тех, кто получил интенсивное лечение, было ниже почти на 13 миллиметров ртутного столба, а диастолическое - почти на 10 миллиметров ртутного столба по сравнению с другой группой.