Эффективный травяной настой для лечения панкреатита

Панкреатит – воспаление поджелудочной железы. При хроническом панкреатите следует ежедневно пить цикорий. Воспаление проходит за 6—12 месяцев при рациональном питании.При панкреатите необходимо включать в рацион морскую капусту, а также все продукты, богатые кобальтом и никелем, так как недостаток этих минералов вызывает нарушения в работе поджелудочной железы, а это, кроме всего прочего, может привести к возникновению сахарного диабета.При любых желудочно-кишечных заболеваниях необходимо много калия, магния, цинка, йода, источником которых являются естественные продукты – фрукты и овощи.В лечении панкреатита хорошо помогают травы.Требуется: по 1 ст.л. травы зверобоя продырявленного, травы донника лекарственного, корневищ гравилата городского, листьев вахты трехлистной, рылец кукурузы обыкновенной, по 2 ст.л. цветков ромашки аптечной, листьев подорожника большого, плодов черники обыкновенной, плодов шиповника коричвого, зерен овса посевного, 400 мл воды.ПриготовлениеРастения измельчить и перемешать. 2 ст.л. сбора залить кипятком, настоять 40 минут, процедить.ПрименениеПринимать приготовленное средство по 0,3 стакана 3 раза в день перед едой.