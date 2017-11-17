Названы лучшие продукты для здорового сна

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Не только чашка теплого молока поможет лучше уснуть – эксперты перечислены основные продукты, способствующие крепкому сну.Специалисты издания рекомендуют для лучшего сна употреблять в течение дня продукты, богатые магнием и триптофаном: дрожжевой экстракт, филе индейки, бананы, миндальный орех и овсяные хлопья.А перед сном не стоит употреблять пряную или жирную пищу, а также пить кофе и алкоголь.Такие продукты долго перевариваются или возбуждают нервную систему. Вместо них эксперты советуют употреблять еду, богатую белками (молоко, мясо, яйца и рыбу), а также овощи.Эти продукты, отмечает издание, также богаты триптофаном, который способствует высвобождению мелатонина (гормона сна).