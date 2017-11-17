Электронные сигареты не менее опасны для сердца, чем обычные

Эксперты предупреждают, что использование электронных сигарет может увеличить риск возникновения сердечного приступа. По словам ученых, уже через 5 минут после использования электронной сигареты артерии сужаются на 30% и остаются в таком состоянии в течение часа. Кровеносные сосуды также становятся менее способными расширяться, что необходимо для снижения артериального давления. Как известно, сужение артерий может привести к сердечным приступам или инсульту.В ходе испытаний специалисты из Университета Западной Вирджинии оценили диаметр и жесткость артерий у мышей после короткого и длительного воздействия ароматизированной электронной сигареты. Краткосрочное воздействие определялось как 5 минут, в то время как длительное воздействие составляло 20 часов в неделю на протяжении восьми месяцев. Результаты показали, что диаметр артерий у мышей сокращается на 30% в течение часа краткосрочного воздействия паров сигареты. Также уменьшается способность артерий к расширению и, следовательно, возможность снижения кровяного давления. При длительном воздействии электронных сигарет артерии грызунов стали вдвое более жесткими, чем у мышей, которым не давали сигареты.Полученные данные в очередной раз подтверждают, что электронные сигареты нельзя считать безопасными, так они вызывают серьезные последствия для здоровья, подчеркивают медики.