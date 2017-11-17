Электронные сигареты не менее опасны для сердца, чем обычные
В ходе испытаний специалисты из Университета Западной Вирджинии оценили диаметр и жесткость артерий у мышей после короткого и длительного воздействия ароматизированной электронной сигареты. Краткосрочное воздействие определялось как 5 минут, в то время как длительное воздействие составляло 20 часов в неделю на протяжении восьми месяцев. Результаты показали, что диаметр артерий у мышей сокращается на 30% в течение часа краткосрочного воздействия паров сигареты. Также уменьшается способность артерий к расширению и, следовательно, возможность снижения кровяного давления. При длительном воздействии электронных сигарет артерии грызунов стали вдвое более жесткими, чем у мышей, которым не давали сигареты.
Полученные данные в очередной раз подтверждают, что электронные сигареты нельзя считать безопасными, так они вызывают серьезные последствия для здоровья, подчеркивают медики.
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