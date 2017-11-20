5 натуральных средств, которые избавят от метеоризма и вздутия живота

Для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта широко применяются лекарственные растения. Их преимущество - широкий спектр действия: противовоспалительные, успокаивающие, обволакивающие, противоспазматические свойства. Ромашку назначают при острых и хронических гастритах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при колитах и энтероколитах, метеоризме и вздутии живота.Ромашка лекарственная возбуждает аппетит, увеличивает секреторную активность пищеварительных желез, снимает спазмов органов брюшной полости, уменьшает образование газов в кишечнике.Для улучшения работы желудочно-кишечного тракта пить отвар соцветий (4 ст.л. сырья на 200 мл кипятка) по полстакана 2-3 раза вдень после еды.Ингредиенты: 6 столовых ложек цветков ромашки аптечной, 2 столовые ложки листьев мяты перечной, 1 столовая ложка плодов фенхеля, 1 столовая ложка корневища валерианы.Смешать все ингредиенты, отделить 2 чайные ложки сбора и залить 200 мл кипящей воды. Дать настояться в течение 30 минут, затем процедить.Пить по 200 мл свежего теплого настоя 2 раза в день.Ингредиенты: 2 столовые ложки цветков ромашки аптечной, 2 столовые ложки травы золототысячника, 2 столовые ложки травы зверобоя продырявленного, 2 столовые ложки листьев мяты перечной, 2 столовые ложки плодов можжевельника.Смешать все ингредиенты, отделить 4 столовые ложки сбора и залить 1 л кипящей воды. Поставить на слабый огонь и прогревать 10 минут, затем остудить и процедить.Пить по 200 мл 3 раза в день.Ингредиенты: 4 столовые ложки цветков ромашки аптечной, 4 столовые ложки плодов черемухи, 4 столовые ложки плодов тмина, 4 столовые ложки плодов и листьев черники.Смешать все ингредиенты, отделить 1 столовую ложку сбора и залить 200 мл кипящей воды.Дать настояться в течение 15 минут, затем процедить.Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день.Ингредиенты: 1 столовая ложка цветков ромашки аптечной, 2 столовые ложки цветков календулы, 2 столовые ложки листьев мать-и-мачехи.Смешать все ингредиенты, отделить 2 столовые ложки сбора и залить 200 мл кипящей воды. Дать настояться в течение 15 минут, затем процедить.Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 15–20 минут до еды. Курс лечения -10 дней.