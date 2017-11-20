Гормоны, влияющие на вес

Избыточный вес становится бичом современной цивилизации. С ним идет постоянная борьба. Изобретаются новые и новые средства для похудения: мази, капли, добавки, приборы, производители которых обещают снижение веса без особых усилий. Однако показатель веса и его колебания зависят от обмена веществ, который регулируют гормоны. Кроме того, существуют гормоны, которые влияют на аппетит, чувство голода и насыщения, а также вызывают стремление организма накопить энергию за счет жировых отложений.Посмотрим, как влияют на организм гормоны, от которых зависит то, появятся ли у вас лишние килограммы или нет.Лептин отвечает в основном за аппетит, ощущение сытости. Этот гормон посылает в мозг информацию о наличии в организме жировых запасов. Как только уровень лептина снижается, мозг посылает организму сигнал о том, что запас жира должен быть восполнен, что вызывает аппетит и желание перекусить. Казалось бы, если поддерживать уровень этого гормона в пределах нормы, человек будет испытывать чувство сытости и проблема лишнего веса решится сама собой. Однако замечено, что у людей с лишним весом уровень этого гормона даже выше, чем у людей с весом нормальным или сниженным. Предполагают, что это происходит из-за того, что в организме человека с большим весом чувствительность к лептину снижается, из-за чего железы начинают производить гормон в повышенных количествах. А при снижении веса снижается и уровень лептина.Исследования показали, что уровень лептина снижается при недосыпании. Уровень лептина зависит и от гормонов надпочечников – кортизола, адреналина, норадреналина, тестостерона: чем выше концентрация этих гормонов, тем меньше лептина. Количество лептина снижается и при воздействии на организм холода, чрезмерных физических нагрузках. Все эти состояния характеризуются чувством голода и желанием немедленно принять пищу. В некоторых случаях организм расходует полученную с пищей энергию: в случае опасности, необходимости быстрой реакции, физических нагрузках. А при недосыпании, холоде, длительных нервных расстройствах и стрессах обычно вес увеличивается – организм набирает энергию «про запас».Снижается количество лептина и при голодании. Однако если вы садитесь на жесткую диету или голодаете, то нужно принять во внимание, что очень низкий уровень лептина приводит к развитию функциональных отклонений половой системы, особенно у женщин – например, могут прекратиться менструации, возникнуть бесплодие и пр. Связано это с тем, что этот гормон влияет на производство женских половых гормонов, и, к примеру, в период полового созревания девочек его уровень в крови должен быть достаточно высок.Большое количество лептина отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая эластичность артерий, стимулирует образование тромбов, подавляет выделение инсулина поджелудочной железой, что может привести к сахарному диабету. Считается, что для регулирования этого гормона нужно употреблять больше морепродуктов.Женский гормон эстроген выполняет множество функций, связанных с регуляцией работы половых органов и распределением жировых отложений, кроме того, он отвечает за состоянием ногтей, костной системы, кожи. У женщин этот гормон снижается в период наступления менопаузы, а иногда заметно его постепенное снижение за десять лет до наступления менопаузы. Его недостаток ведет к появлению жировых отложений в области талии, живота. Уменьшение эстрогена и тестостерона, которое также приходится на определенный возрастной период, вызывает уменьшение мышечной массы и замену ее жиром. Для того, чтобы организм чувствовал достаточность этого гормона, необходимо достаточное поступление бора с продуктами питания. Избыток эстрогенов может привести к появлению фибром и мастопатий. Эти факторы очень важно учесть при составлении диеты при отклонении от нормы количества эстрогенов.Об этом гормоне мы уже упоминали раньше. Кортикостероидный гормон кортизол является составной частью защитного механизма, он производится в момент длительного стресса. В результате его воздействия одни механизмы защиты запускаются, а другие процессы в организме блокируются. Нередко ответной реакцией на выработку кортизола является переедание – так организм накапливает про запас энергию. Под действием кортизола снижается скорость обмена веществ – это тоже способ борьбы со стрессом и способ накопить энергию. Чтобы победить действие этого гормона, необходимо научиться способности к релаксации, правильно питаться. Ниже мы расскажем, как именно можно бороться с появлением и негативным воздействием этого гормона с помощью правильно подобранной диеты.Это гормон также выполняет защитную функцию, он перестраивает организм в ответ на стресс иного качества, чем тот, который вызывает выработку кортизола.Если кортизол вырабатывается как ответная реакция на длительный страх, подавление личности, унижение, обиду, гнев, то адреналин продуцируется при ощущениях опасности, на соревнованиях, при травмах, шоке, ожогах и т. д. Гормон вызывает сужение сосудов мускулатуры, кожи, слизистых, органов, которые находятся в брюшной полости. При этом сосуды головного мозга расширяются, сердцебиение учащается, растет артериальное давление. Адреналин способствует изменению температуры тела, так как под его воздействием тратится много энергии. Энергия, которая копилась организмом «на черный день», расходуется очень быстро под действием этого гормона. Он ускоряет обмен веществ, расщепляет жиры, снижает аппетит – все это должно дать возможность человеку обрести дополнительные силы, чтобы избежать опасности, победить в схватке, выжить при болезненных травмам и т. д. Известно, что чем выше вес человека, тем меньше его организм способен выработать адреналин.Инсулин производится поджелудочной железой, он отвечает за регуляцию уровня глюкозы (сахара) в крови. Под действием этого гормона излишки сахара превращаются в жировые отложения. Нарушения процесса выработки организмом инсулина приводят к заболеванию диабетом. При переизбытке ряда продуктов поджелудочная железа перестает выделять нормативное количество инсулина, что и ведет к ожирению и сахарному диабету. На работу поджелудочной железы позитивно влияют ванадий, хром, витамин В3 (ниацин). Постоянное поступление этих элементов в пищу будет способствовать профилактике нарушений работы поджелудочной железы. Поэтому так важно при нарушении выработки инсулина в пищу включать продукты питания, богатые этими элементами.Тиреоидные гормоны вырабатываются щитовидной железой. Если этих гормонов недостаточно (гипотиреоз), то снижается функция щитовидной железы, вызывая замедление обмена веществ, что приводит к набору лишних килограммов. При гиперфункции щитовидной железы и повышенном производстве этих гормонов (гипертиреоз) обмен веществ избыточно ускоряется, человек резко худеет, у него повышается температура, появляется нервозность.На производство и баланс тиреоидных гормонов большое влияние оказывает состояние длительного стресса физиологического или психологического характера.Для сбалансированной работы щитовидной железы нужно отрегулировать поступление йода в организм. При гипотиреозе полезны продукты с йодом, а также селеном. При гипертиреозе нужно употреблять продукты, блокирующие захват йода щитовидкой, чтобы снизить выработку гормонов.Этот гормон называют гормоном голода. Он вырабатывается в гипоталамусе и желудке и посылает в мозг сигналы о голоде. Чем больше поверхность желудка, тем больше гормона вырабатывается. На увеличение производства гормона голода влияет фруктоза, поэтому употребление в пищу продуктов, богатых фруктозой (в том числе газированных сладких напитков и соков), ведет к постоянному ощущению голода и желанию перекусить. При голодании грелин снижает скорость обмена веществ, и организм начинает экономить калории, пытаясь компенсировать их нехватку, поэтому любая пища не перерабатывается полностью, а превращается в жир. Для того чтобы не провоцировать сигналы, заставляющие нас переедать, лучше есть часто и понемногу – перекусывать, например, яблоком, мандарином, орешком, кусочком горького шоколада, на ужин съесть салат, тогда можно будет добиться сокращения объема желудка и избавиться от постоянного чувства голода.Если у вас есть проблемы с весом, вы постоянно ощущаете потребность что-то жевать, нужно обратиться к врачу и проверить состояние гормонального фона. Если обнаружится, что есть недостаток или избыток гормонов какой-либо группы, стоит подумать об индивидуальных диетах, о включении в рацион продуктов с необходимыми для той или иной железы элементами.