Несколько простых советов помогут сохранить волосы - эксперты

Что нужно для того, чтобы волосы были здоровыми и крепкими? Не так уж и много, как кажется на первый взгляд. Вот несколько советов по уходу за волосами.Когда выбираете расческу для волос, обратите внимание на материал из которого она сделана. Самые лучшие и безопасные это пластмассовые и деревянные расчески. Металические сильно элекрилизуют ваши волосы и даже могут их повредить, поэтому их лучше не использовать.Если у вас секутся кончики, то вспомните расчесываете ли вы их сразу после мытья головы. Ведь причиной секущихся концов может быть как раз это. При расчёсывании мокрых волос происходит их растягивание и повреждение самой структуры и как следствие волосы начинают расслаиваться, пишет ladyhealth.com.ua. Дайте волосам немного подсохнуть, а уж тогда можно и расчесать.Также нельзя использовать резинки слишком туго, этим вы передавливаете волосы, что может привести к их выпадению. Носите тёплые шапки зимой, а летом различные панамки, ведь холод и прямые лучи солнца тоже очень вредят волосам.Если хотите иметь густые и крепкие волосы, то главное это всё же правильное питание и качественный шампунь. Здоровье волос зависит от здоровья всего организма, поэтому не забывайте обагощать его витаминами и внесите в свой рацион полезные фрукты и овощи.Сейчас появилось много шампуней и конциционеров для волос с различными витаминами, используя которые волосы станут гораздо здоровее и пышнее. При выборе шампуня важно учитывать свой тип волос, чтобы он подходил именно вам. Ведь если волосы выглядят идеально, то и мы сами становимся более уверенными и спокойными.Уделяйте своим волосам больше времени и они непременно вас отблагодарят здоровым блеском!