Медики озвучили действенные рецепты от зубной боли
Зубная боль – признак разрушения зуба (кариес) или воспаления десны.
Такой симптом всегда требует обращения к стоматологу.
Основная причина разрушения зубов – образующийся липкий налет на них из остатков пищи, слюны и бактерий, которые, питаясь углеводами, выделяют кислоту, разрушающую эмаль. После сладкой пищи концентрация кислоты резко взрастает примерно на полчаса после еды. У сладкоежек риск заболевания кариесом особенно высок.
При любой зубной боли покажитесь стоматологу.
Как самому себе помочь
Полощите рот теплой водой с солью. Это поможет оттоку гноя из околозубного пространства.
Полощите рот водным настоем валерианы.
Приложите к больному зубу кусочек свежего несоленого сала. Это снимет боль.
Вотрите несколько капель гвоздичного масла или масла чайного дерева в десну у корня больного зуба.
Приложите к больному зубу ватку, смоченную в настойке эхинацеи.
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