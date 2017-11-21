Этот напиток, выпитый натощак активизирует процесс похудения
Если вы худеете, то приготовьте детокс-коктейль и пейте его каждое утро. Этот напиток способен очистить организм от токсинов, укрепить иммунитет и ускорить процесс похудения.
Пейте напиток для похудения натощак и не ешьте после него 2 часа.
Рецепт напитка для похудения:
Ингредиенты:
- красный перец щепотка:
- имбирь свежий;
- куркума 1 ч. л.;
- молотая корица;
- мед;
- лимон;
- горячая вода.
Как приготовить напиток для похудения:
1. Нарежьте лимон кружочками. В горячую воду положите нарезанный лимон, корицу и куркуму. Дайте настояться час.
2. Добавьте в напиток мед, ломтики имбиря и перец.
3. Процедите напиток и пейте каждое утро небольшими глотками. Эффект для похудения будет заметен уже после недели регулярного применения.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил medic в категорию Разное
Добавить комментарий