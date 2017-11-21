Этот напиток, выпитый натощак активизирует процесс похудения

Вкусно и полезно.Если вы худеете, то приготовьте детокс-коктейль и пейте его каждое утро. Этот напиток способен очистить организм от токсинов, укрепить иммунитет и ускорить процесс похудения.Пейте напиток для похудения натощак и не ешьте после него 2 часа.Ингредиенты:- красный перец щепотка:- имбирь свежий;- куркума 1 ч. л.;- молотая корица;- мед;- лимон;- горячая вода.1. Нарежьте лимон кружочками. В горячую воду положите нарезанный лимон, корицу и куркуму. Дайте настояться час.2. Добавьте в напиток мед, ломтики имбиря и перец.3. Процедите напиток и пейте каждое утро небольшими глотками. Эффект для похудения будет заметен уже после недели регулярного применения.