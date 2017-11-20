Почему детей нельзя шлепать по попе: неожиданные выводы ученых

О том, что нельзя кричать и тем более бить детей, сейчас понятно большинству родителей. Более того, этот запрет прописан в законодательстве 53 стран мира, в числе которых, к счастью, и Украина. При этом дискуссия о том, можно ли в качестве наказания шлепать ребенка по попе, не прекращается. Это вроде как и не насилие над ребенком, а дисциплинарная мера. Ущерба здоровью такое наказание не наносит, считают его сторонники, и если шлепать малыша без злости и за дело, то может служить вполне безопасной и эффективной мерой воспитания. Их оппоненты убеждают, что это вредит детям и нарушает их право на защиту.Чтобы прекратить эту бесконечную дискуссию ученые Университета штата Миссури провели фундаментальное исследование на эту тему. Своими выводами они поделились в отчете, опубликованном в авторитетном издании The Conversation.В результатах исследования говорится, что шлепанье по попе может привести к плохим последствиям для здоровья и развития ребенка. Среди которых психологические проблемы, склонность к суициду, употреблению наркотиков, физическим проблемам развития и поведенческим расстройствам. Например, если ребенка били по попе в возрасте 15 месяцев, он со временем проявлял трудный характер в школьном и подростковом возрасте.«С каждым ударом дети чувствуют не только физическую, но и эмоциональную боль. Для них это знак, что родители не любят их. Для детей шлепки – это сообщение о том, что они не хорошие. А это приводит к агрессивному поведению в будущем», - говорит эксперт по родительству Керол Либерман.Ученые утверждают, что физические наказания также влияют на мозг детей, на их умственные способности. Причем это случается уже в том случае, если ребенка наказывают с помощью ладони или ремня хотя бы раз в месяц в течение 3 лет. Так, ученые выяснили, что у детей, которых регулярно шлепали, было меньше серого вещества в определенных участках префронтальной коры головного мозга, которые отвечают за депрессию, наркоманию и некоторые психические расстройства. Они также выявили «существенные корреляции» между количеством серого вещества в этих участках мозга и результатами тестов IQ.Также ученые отмечают, что исследований, свидетельствующих о том, что детей полезно шлепать, не существует, а о том, что насилие приводит к вредным последствиям достаточно. Например, они ссылаются на мета-анализы, проведенные в 2002 году группой ученых под руководством доктора Элизабет Гершоф. Они охватывают результаты 88 исследований на тему битья детей за 62 года.Второй документ, который охватывает 75 исследований, проведенных за последние 13 лет, был опубликован в 2016 году. Анализ показывает, что нет ни малейших оснований думать, что шлепки каким-то образом улучшают поведение детей. А вот доказательств, что дети, которых били по попе более склонны к агрессии, асоциальному поведению, психологическим проблемам, сложностям в отношениях с родителями во взрослом возрасте, более чем достаточно.