Названы продукты, которые помогут гипертоникам
Регулярное употребление йогурта с полезными бактериями может помочь снизить артериальное давление. Впервые научно доказано, что диеты с высоким содержанием соли уничтожают полезные бактерии в кишечнике. Без этих бактерий наш организм начинает производить клетки, которые увеличивают уровень воспалений, что приводит к сужению кровеносных сосудов. Это способствует повышению артериального давления, и, как следствие, повышенному риску инсультов и инфарктов.
Однако полезные бактерии, которые уничтожаются в кишечнике солеными продуктами, можно заменить с помощью микроорганизмов, содержащихся в йогуртах с пробиотиками. Эксперименты с участием мышей и людей показали, что даже в случае не самой полезной для здоровья диеты йогурты уменьшают количество вызывающих воспаления клеток, что приводит к снижению артериального давления. И всё-таки эксперты предупреждают, что для подтверждения способности пробиотиков снижать давление необходимо провести дополнительные исследования.
Пробиотики обычно содержатся в йогуртах и других продуктах, подвергшихся брожению, вроде популярной у нас квашеной капусты. Авторы данного исследования из США и Германии подчеркивают, что полученные данные вовсе не являются разрешением для людей употреблять столько солёной пищи, сколько им захочется, если они одновременно налегают на йогурты. Однако данная информация может привести к созданию терапии по восстановлению микробиома кишечника и снижению давления у людей, страдающих от гипертонии.
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