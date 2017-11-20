Названы продукты, которые помогут гипертоникам

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ежедневное употребление йогурта или квашеной капусты может уменьшить артериальное давление и опасность инсульта или инфаркта. Эксперты в области здорового питания подчеркивают, что этот эффект сохраняется даже в случае следования диете с высоким содержанием соли.Регулярное употребление йогурта с полезными бактериями может помочь снизить артериальное давление. Впервые научно доказано, что диеты с высоким содержанием соли уничтожают полезные бактерии в кишечнике. Без этих бактерий наш организм начинает производить клетки, которые увеличивают уровень воспалений, что приводит к сужению кровеносных сосудов. Это способствует повышению артериального давления, и, как следствие, повышенному риску инсультов и инфарктов.Однако полезные бактерии, которые уничтожаются в кишечнике солеными продуктами, можно заменить с помощью микроорганизмов, содержащихся в йогуртах с пробиотиками. Эксперименты с участием мышей и людей показали, что даже в случае не самой полезной для здоровья диеты йогурты уменьшают количество вызывающих воспаления клеток, что приводит к снижению артериального давления. И всё-таки эксперты предупреждают, что для подтверждения способности пробиотиков снижать давление необходимо провести дополнительные исследования.Пробиотики обычно содержатся в йогуртах и других продуктах, подвергшихся брожению, вроде популярной у нас квашеной капусты. Авторы данного исследования из США и Германии подчеркивают, что полученные данные вовсе не являются разрешением для людей употреблять столько солёной пищи, сколько им захочется, если они одновременно налегают на йогурты. Однако данная информация может привести к созданию терапии по восстановлению микробиома кишечника и снижению давления у людей, страдающих от гипертонии.