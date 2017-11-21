Названа убедительная причина ежедневно есть яблоки

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Яблоки полезны всем сердечникам.Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим снизить риск сердечнососудистых заболеваний, сообщил сайт Оксфордского университета.Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечнососудистой системы на 12% реже остальных людей.По словам специалистов, зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.