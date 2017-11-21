Как уменьшить частоту сердцебиения без помощи врача

Показатель выше 90 ударов в минуту считается признаком тахикардии.Тахикардия – учащение сердечных сокращений, когда сердце бьется с частотой более 90–100 ударов в минуту.Причины тахикардии многообразны. В связи с этим различают тахикардию физиологическую и патологическую. Физиологическая тахикардия возникает у здоровых людей при физической нагрузке, при эмоциональном возбуждении – волнении, гневе, страхе, при высокой температуре окружающей среды, при недостатке кислорода в воздухе, при резком переходе из горизонтального положения в вертикальное. Временно тахикардия возникает при быстром снижении артериального давления, а также после приема алкоголя и некоторых лекарственных средств. Тахикардию может вызвать и повышенная температура тела, и пищевое отравление.Причиной патологической тахикардии могут быть как сердечные заболевания, так и заболевания других органов. Более стойко тахикардия проявляется при ревматизме, миокардите, пороках сердца, инфаркте миокарда, сердечной недостаточности, анемии.Часто при тахикардии возникает ощущение усиленного сердцебиения, слабость, головокружение, чувство нехватки воздуха, ощущение скорой потери сознания.Патологическая тахикардия характеризуется несоответствием учащенного пульса условиям, в которых находится организм, чрезмерной частоте пульса (например, учащенный пульс в состоянии покоя). Учащение сердечных сокращений до 120 и более ударов в минуту – признак серьезного поражения сердца. В таких случаях необходимо вызывать скорую помощь.Лечение направлено в первую очередь на основное заболевание. Если тахикардия вызвана нейроциркулярной дистонией, то обычно назначают успокаивающие (седативные) препараты. Если же причиной является сердечная недостаточность, то врач прописывает прием сердечных гликозидов.Репа. Народная медицина рекомендует при тахикардии отвар репы: 2 столовые ложки мелко нарезанной репы залить стаканом кипятка и варить 15–20 минут, пить по 1 стакану на ночь, а также отвар плодов калины.Барвинок малый. Из травы получают препараты «Винкапан» и «Девинкан», которые назначают при гипертонии, спазмах сосудов головного мозга, тахикардии.Или пить настой травы барвинка малого с цветами (20 г сырья залить 250 мл водки, кипятить на небольшом огне 5 минут) по 8 капель утром и вечером.Жарновец метельчатый. При тахикардии, аритмии, базедовой болезни, водянке сердца, атеросклерозе и болезнях почек выпить настой (0,5 ч.л. травы залить 1 стаканом кипятка, дать настояться до охлаждения) в течение суток равными порциями.Змееголовник молдавский. При тахикардии пить настой травы (1ст.л. сырья залить 200 мл кипятка, дать настояться 15 минут) по 1 ст.л. 3-4 раза вдень перед едой.Зюзник европейский. При приступах сердцебиения и нарушениях сердечного ритма (экстрасистолии) пить настой травы (20-40 г сырья на 200 мл кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.Мята перечная. Корвалол назначают при неврозах с повышенной возбудимостью, не резко выраженных спазмах коронарных сосудов, тахикардии.Или пить настой (2 ч.л. листьев мяты перечной залить 250 мл кипятка, дать настояться 30 минут, процедить) небольшими глотками в течение дня.