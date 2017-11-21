Топ-12 трав для домашней аптечки

Собирать и сушить травы - довольно интересное занятие, которое способно принести много пользы нашему здоровью. Рассмотрим, какие травы и цветы полезно собирать и высушивать, чтобы всегда под рукой иметь безопасные лекарственные средства, помогающие в лечении некоторых проблем со здоровьем и кожей.Эти солнечные цветы имеют мощное кожно-исцеляющее, противовоспалительное и противомикробное свойство. Они безопасны для большинства людей и животных. Вы можете изготавливать из календулы что-угодно, включая мыло, мази и лосьон.Имеют противовоспалительные и антибактериальные свойства. Особо подходят чувствительной коже. Многие рецепты шампуней, лосьонов, бальзамы для губ включают ромашку.Эти цветы хороши в высушенном виде и добавлении в ванны и чай, так как они имеют противовоспалительных свойства.Цветы особенно ценны из-за их мягких анальгетических (обезболивающих) свойств, что делает их отличным дополнением к продуктам, предназначенным для лечения болей в мышцах или другой боли. Они также традиционно используются в препаратах для лечения грубой кожиСпособствует заживлению ран и может быть полезной для лечения для экземы и сухой кожи.Это сладкое ароматическое растение обладает противовоспалительным действием, успокаивает кожу и снимает стресс.Листья этого растения охлаждают и обезболивают. Мяту также используют для лечения болей в животе, тошноты и головных болей.Используется для лечения кожных проблем, таких как акне или экзема. Это также антисептик и вяжущее средство. Его издавна использовали для лечения ран.Помимо того, что она приятна для восприятия и обоняния, ее охлаждающие, успокаивающие, противовоспалительные и мягкие вяжущие свойства делают это растение идеальными ингредиентами для многих продуктов по уходу за телом и травяными средствами.Эти веселые цветы обладают успокаивающими свойствами. Как васильки, они являются приятным дополнением для ванны и чаев.Фиалки не только прекрасны, но они еще обладают охлаждающими и заживающими свойствами. Они особенно полезны для снятия раздражений и экземы на вашей коже.Это плодовитое растение - мягкий стресс-питчер с заметными противовирусными свойствами.