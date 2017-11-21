Топ-12 трав для домашней аптечки
Календула. Эти солнечные цветы имеют мощное кожно-исцеляющее, противовоспалительное и противомикробное свойство. Они безопасны для большинства людей и животных. Вы можете изготавливать из календулы что-угодно, включая мыло, мази и лосьон.
Ромашка. Имеют противовоспалительные и антибактериальные свойства. Особо подходят чувствительной коже. Многие рецепты шампуней, лосьонов, бальзамы для губ включают ромашку.
Васильки. Эти цветы хороши в высушенном виде и добавлении в ванны и чай, так как они имеют противовоспалительных свойства.
Одуванчик. Цветы особенно ценны из-за их мягких анальгетических (обезболивающих) свойств, что делает их отличным дополнением к продуктам, предназначенным для лечения болей в мышцах или другой боли. Они также традиционно используются в препаратах для лечения грубой кожи
Цветы бузины. Способствует заживлению ран и может быть полезной для лечения для экземы и сухой кожи.
Лаванда. Это сладкое ароматическое растение обладает противовоспалительным действием, успокаивает кожу и снимает стресс.
Мята. Листья этого растения охлаждают и обезболивают. Мяту также используют для лечения болей в животе, тошноты и головных болей.
Подорожник. Используется для лечения кожных проблем, таких как акне или экзема. Это также антисептик и вяжущее средство. Его издавна использовали для лечения ран.
Роза. Помимо того, что она приятна для восприятия и обоняния, ее охлаждающие, успокаивающие, противовоспалительные и мягкие вяжущие свойства делают это растение идеальными ингредиентами для многих продуктов по уходу за телом и травяными средствами.
Подсолнухи. Эти веселые цветы обладают успокаивающими свойствами. Как васильки, они являются приятным дополнением для ванны и чаев.
Фиалка. Фиалки не только прекрасны, но они еще обладают охлаждающими и заживающими свойствами. Они особенно полезны для снятия раздражений и экземы на вашей коже.
Лимоник. Это плодовитое растение - мягкий стресс-питчер с заметными противовирусными свойствами.
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