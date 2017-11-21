Эксперты рассказали, как использовать полезные свойства меда

Полезные свойства меда известны еще издревле. Знающие люди, активно используют мед в лечении и профилактике заболеваний.Наверное, каждый знает, что при заболевании горла лучшим лекарством является мед с горячим чаем. Мед поможет и при других недугах. Давайте попробуем разобраться, что полезного несет в себе мед, и какие витамины он содержит.Мед содержит в себе огромное количество полезных элементов, а также целый набор витаминов, таких как В1, В2, В6, Е, К, С, а также полезные фолиевую кислоту и провитамины. Мед отлично тонизирует организм, питает ткани, улучшает работу кровеносной системы, стимулирует кровообращение, а также способствует и другим немаловажным процессам в организме человека, улучшая их работу.Стоит отметить, что на сегодняшний день существует несколько разновидностей меда. Они различны по своему составу, однако все они полезны одинаково. Давайте рассмотрим наиболее известные и популярные виды меда.- Белокациевый мед. Этот вид меда можно употреблять для улучшения мужской потенции, лечения моче-половой системы и почек.- Гречишный мед. Он содержит большое количество питательных веществ, среди которых белок, железо. Гречишный мед, как ясно из названия, получается из гречки. Точнее, из пыльцы гречишника.- Подсолнечный мед. Его можно принимать при простуде, желудочно-кишечных коликах, малярии и еще ряде других заболеваний.- Горчичный мед улучшает работу дыхательных путей, выводит из организма шлаки и токсины, а также регулирует работу почек и моче-половых каналов.В современной обстановке, когда экология находится мягко говоря в не очень хорошем состоянии, лечением медом является одним из лучших средств. Главное - это знать, как правильно приготовить лекарственные средства.