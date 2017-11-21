Энергетические напитки могут подорвать физическое и психическое здоровье

Энергетические напитки могут серьезно подорвать здоровье и привести к развитию целого ряда проблем, включая ожирение, гипертонию и проблемы с психикой. К такому выводу пришли сотрудники Harvard T.H. Chan School of Public Health.По их словам, употребление энергетиков увеличивает риск стресса, тревоги, злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), агрессии, усталости, раздражения, боли в желудке и проблем с почками.Кроме того, специалисты говорят, что не стоит смешивать энергетики с алкоголем: это заставляет людей употреблять еще больше спиртного. Маскируя алкогольное опьянение, энергетики повышают вероятность обезвоживания и отравления алкоголем.В ходе исследования, опубликованного в Frontiers in Public Health, ученые пришли к выводу, что минусы употребления энергетиков перевешивают плюсы, такие как кратковременное повышение уровня энергии, выносливости и концентрации.Кстати, еще одно исследование, проведенное учеными из Канады, показало, что у подростков, которые пьют энергетические напитки, намного больше шансов получить травму головы по сравнению с теми, кто не употребляет напитки, содержащие кофеин. Черепно-мозговые травмы встречались среди участников, пивших энергетические напитки на прошлой неделе, в 5 раз чаще, чем среди тех, кто вообще не употреблял энергетики. По словам специалистов, энергетические напитки могут влиять на способность организма к восстановлению после травм головы.