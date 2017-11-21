Названы самые грязные вещи из повседневного быта

На многих предметах, окружающих нас в доме, могут оседать миллионы бактерий, напомнили инфекционисты. Издание The Mirror поделилось рекомендациями специалистов о том, как предпочтительнее соблюдать гигиену в быту.По словам экспертов, одним из самых загрязненных микробами мест в домашней обстановке может быть постель. «Каждую ночь мы теряем миллион клеток кожи, а это привлекает пылевых клещей – постель стоит менять раз в одну или две недели», - подсказали они.Помимо этого, инфекционисты посоветовали тщательнее следить за состоянием матрасов, которыми, по их словам, не нужно пользоваться дольше 9 лет.Но не только постельное белье способно скапливать опасные бактерии. Как ни странно, источниками загрязнения нередко оказываются женские бюстгальтеры, утверждают эксперты. Они рекомендовали стирать бюстгальтеры после трех-четырех раз ношения.Зубные щетки, кухонные полотенца и губки специалисты также занесли в список рассадников микробов. Они заявили, что зубную щетку надо менять хотя бы раз в три месяца, а, кроме того, тщательно мыть после каждого использования. Кухонные полотенца и губки медики посоветовали стирать при температуре 60 C еженедельно.Еще в регулярной чистке, по словам экспертов, нуждаются холодильники и мобильные телефоны. Домашний холодильник рекомендовано чистить изнутри каждые 3-6 месяцев, а поверхность телефонов – регулярно протирать антибактериальными салфетками.