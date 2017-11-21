Названы веские причины пить молоко чаще

Еще с детства большинство родителей приучают своих детей к молоку.Однако во взрослой жизни остается не так много любителей молочных продуктов.Витамины являются органическими веществами и, как правило, содержатся в растениях и организмах животных в низких концентрациях. Молоко также входит в список витаминно-вместительных продуктов, среди них наиболее известны — А1, В1, В2, С и D.Обычно термически обработанное молоко, доступное сегодня горожанам, почти не уступает в содержании витаминов. К примеру, литр ультрапастеризованного молока (обработанного коротким тепловым воздействием более 100 градусов в течение 4 секунд) содержит дневную дозу витаминов А и В2, ? суточной потребности витамина В1 и 1/5 часть суточной нормы витамина D для взрослого человека.Недостаток таких витаминов в организме обычно приводит к снижению сопротивляемости инфекционным заболеваниям, прекращению роста у детей, потере аппетита и повышенной усталости.Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что суточная потребность в йоде для взрослых составляет 150 мкг и для беременных и кормящих женщин — 200-250 мкг. А вот среди последствий йододефицита и нынешнего отношения к нему специалисты отмечают снижение детородных возможностей у женщин, прекращение развития плода у беременных, нарушения умственного и физического развития у детей.А все потому, что в молоке йод содержится как микроэлемент в низкой концентрации, но хорошо усваивается за счет связи с казеином и сывороточными белками. Именно поэтому в профилактический рацион следует включать молоко и молочные продукты вместе с другими йодсодержащими продуктами.Кроме выше описанных белков и витаминов, молоко также содержит воду, жир, лактозу (молочный сахар) и минеральные вещества. Благодаря своему уникальному составу, молоко может быть единственным продуктом, благодаря которому можно выжить в течение нескольких месяцев.